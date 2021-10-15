"Потрібно бути у всеозброєнні": Зеленського попередили про нову атаку Путіна на Україну

Фото: колаж "Сьогодні"

Ексрадник Путіна Андрій Ілларіонов заявив, що Кремль відчув можливість надавати нову хвилю тиску на Україну, чого не було півтора-два місяці тому.

Про це він сказав у програмі "Свобода слова Савіка Шустера".

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"Ця хвиля виявляється через публікації, через газовий тиск і через візит пані Нуланді в Москву, і по інших каналах. Ми бачимо новий етап тиску на Україну", – сказав Ілларіонов.

Він додав, що на це потрібно звертати увагу.

"Треба просто на це звертати увагу. Чого точно не можна робити – це закривати на це очі. Потрібно бути у всеозброєнні. Необхідно відповідати на цей тиск. Але треба відповідати на цей тиск не стільки якимись заявами, скільки створенням сильної, багатої і шанованої країни – України", – підсумував ексрадник Путіна.

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Війна на Донбасі

Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.

Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.

Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

Також нагадаємо, США звернулися до РФ у річницю Іловайської трагедії.