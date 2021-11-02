Новый зам Арахамии: "Депутаты жалуются, что заставлю работать в выходные и праздники"

Мотовиловец уверен, что "Слуги" могут работать более продуктивно / "Коллаж "Сегодня"
Депутат Андрей Мотовиловец, которые 1 ноября на заседании фракции партии "Слуга народа" был утвержден на должность первого заместителя главы провластной фракции, рассказал, как он будет работать.
Об этом Мотовиловец написал на своей странице в Фейсбук.
Неторопливый темп закончился
"Мое назначение еще только обсуждалось, а Ярослав Железняк уже жаловался, что я заставлю депутатов работать до исчерпания повестки дня, потом еще вне очереди, а также по праздникам и выходным. Ничем не смогу помочь. Энергии у меня множество, и я устал от неторопливого темпа вашей работы, коллеги", – написал новый заместитель главы фракции "Слуги народа".
Андрей Мотовиловец напомнил коллегам, что впереди у них "море работы".
"Так что будем работать хоть дважды вне очереди. И еще одно. Сейчас многие напишут, что я стал правой рукой Давида Арахамии. Это не так. Пишите – "левой", правая у него сломана", – пошутил Мотовиловец.
Биография нового зама Арахамии
- Про Андрея Мотовиловца известно, что он родился 29 апреля 1982 года в Киеве.
- Окончил экономический факультет Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.
- В 2016 году он начал работать в команде, которая создавала другое крыло ProZorro — компанию, которая продает государственное имущество "ProZorro.Продажи".
- Является советником Министра инфраструктуры на общественных началах.
- В марте Мотовиловец стал главой Киевской областной организации "Слуги народа" после того, как с этого поста сняли Александра Дубинского.