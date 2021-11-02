Новий зам Арахамії: "Депутати скаржаться, що примушу працювати у вихідні та свята"

Мотовиловець упевнений, що "Слуги" можуть працювати продуктивніше / "Колаж "Сьогодні"
Депутат Андрій Мотовиловець, який 1 листопада на засіданні фракції партії "Слуга народу" був затверджений на посаду першого заступника голови провладної фракції, розповів, як він працюватиме.
Про це Мотовиловець написав на своїй сторінці у Фейсбук.
Неквапливий темп закінчився
"Моє призначення ще тільки обговорювалося, а Ярослав Железняк вже жалівся, що я змушу депутатів працювати до вичерпання порядку денного, потім ще позачергово, а також у свята та вихідні. Нічим не зможу зарадити. Енергії у мене безліч, і я страшенно втомився від неквапливого темпу вашої роботи, колеги", – написав новий заступник голови фракції "Слуги народу".
Андрій Мотовиловець нагадав колегам, що попереду вони мають "море роботи".
"Тож будемо працювати хоч двічі позачергово. І ще одне. Зараз багато хто напише, що я став правою рукою Давіда Арахамиї. Це не так. Пишіть "лівою", права у нього зламана", – пожартував Мотовиловець.
Біографія нового заступника Арахамії
- Про Андрія Мотовилівця відомо, що він народився 29 квітня 1982 року у Києві.
- Закінчив економічний факультет Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.
- У 2016 році він почав працювати в команді, яка створювала інше крило ProZorro – компанію, яка продає державне майно "ProZorro.Продажі".
- Є радником Міністра інфраструктури на громадських засадах.
- У березні Мотовиловець став головою Київської обласної організації "Слуги народу" після того, як з цієї посади зняли Олександра Дубинського.