Новый поворот в смерти Полякова? Таксист признался в ложных показаниях

Полякова "вручили" таксисту другие люди. Коллаж "Сегодня"

Таксист, в автомобиле которого и скончался нардеп Антон Поляков, был якобы избит в отделении полиции и изменил показания. Мол, на самом деле депутата ему "перекинули" из другой машины.

Об этом рассказал ТСН адвокат водителя.

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По его словам, таксист якобы ненамеренно солгал полиции.

"Он дал показания. Он не знал и не мог знать, они что-то употребляли, не употребляли. Он солгал, что он подобрал его на транспортной остановке, а на самом деле, ему его подвезли с другой машины и попросили доставить домой. Вот и все. Сначала он решил не впутывать других людей, поэтому сказал, что забрал с остановки и вез. Вот ребята его и наказали. Но следов нет, экспертиза не покажет. Впрочем, он заявляет, что со стороны правоохранителей все же были и другие нарушения, ведь вместо трех часов в отделении он провел почти сутки и это противоречит законодательству. К тому же скрывали от адвоката, где его допрашивают и когда освободят. Но решили, что с полицией судиться не будут. Он обычный парень и просто хочет жить", – сказал адвокат.

Также он объяснил, что водитель нарушил правила и его остановила полиция, потому что пытался побыстрее доставить Полякова в больницу, которому стало плохо в машине.

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Смерть Полякова

Поляков умер 8 октября в Киеве. Он сел в такси, неожиданно ему стало плохо и он скончался – его не смогла откачать даже скорая. По результатам вскрытия, его смерть наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. Врач-кардиолог рассказал нам подробнее о причине смерти нардепа.

Стало известно, что перед смертью нардеп был в ресторане с помощником нардепа Анны Скороход Русланом Джамбулатовым, который якобы и посадил Полякова в такси. Позже стало известно, что в крови умершего депутата Антона Полякова найден алкоголь и метадон.

Эксперты отмечают, что Поляков не стал бы принимать метадон по доброй воле, а вот отравить его могли. Опиат, якобы обнаруженный в крови у нардепа токсикологами, вызывает те же симптомы, которые наблюдались у Полякова перед смертью.

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