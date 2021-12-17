Новый перл от Гогилашвили – закурил во время интервью

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"

Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили позволил себе покурить во время интервью журналистам издания "Бабель".

При этом интервью проходило в закрытом помещении. Закурить бывшему чиновнику захотелось во время вопроса про его возможные судимости.

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Стоит отметить, что Александр Гогилашвили использовал нестандартную сигарету, а электронную. Разглядеть устройство на видео не удалось, потому что бывший высокопоставленный чиновник сделал затяжку очень быстро.

Интересно, что 16 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 4358, по которому ужесточаются требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет, в частности. Согласно принятому закону, за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.

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Александр Гогилашвили дает интервью

Скандальный зам