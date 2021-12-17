Новый перл от Гогилашвили – закурил во время интервью

Бывший заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили / Коллаж "Сегодня"
Скандально известный теперь уже бывший заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили позволил себе покурить во время интервью журналистам издания "Бабель".
При этом интервью проходило в закрытом помещении. Закурить бывшему чиновнику захотелось во время вопроса про его возможные судимости.
Нарушение
Стоит отметить, что Александр Гогилашвили использовал нестандартную сигарету, а электронную. Разглядеть устройство на видео не удалось, потому что бывший высокопоставленный чиновник сделал затяжку очень быстро.
Интересно, что 16 декабря Верховная Рада приняла законопроект № 4358, по которому ужесточаются требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет, в частности. Согласно принятому закону, за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.
Скандальный зам
- Как известно 11 декабря на блокпосту в Краматорске Донецкой области недалеко от линии соприкосновения замглавы МВД Александр Гогилашвили отказался подчиняться требованиям дежурного полицейского наряда. Гогилашвили возмутился, что его не узнали полицейские и решили проверить у него документы.
- Из его биографии известно, что Александр Гогилашвили родился в Грузии, а начал свою трудовую карьеру в детском сад в Ростове-на-Дону (Россия). С 1995 по 1996 год он работал воспитателем.
- В сентябре 2019 года Гогилашвили получил должность замминистра внутренних дел. Он занимался вопросами наркопреступности и реабилитации наркозависимых.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на скандал – потребовал увольнения Гогилашвили с государственного поста.
- Днем 13 декабря Гогилашвили признал свою вину в скандале с полицейскими и написал заявление на увольнение.