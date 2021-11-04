Новый министр обороны – что будет с Донбассом после назначения Резникова главой ведомства

Фракция «Слуга народа» выдвинула Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 2 ноября, министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке. 4 ноября его должность получил Алексей Резников, ранее занимавший пост вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. "За" его назначение проголосовали 273 депутата, фракция "Слуга народа" и группы "Доверие" и "За будущее".

Сайт "Сегодня" выяснил, с чем связана такая перестановка кадров и как новый глава Минобороны сможет повлиять на разрешение конфликта на Донбассе.

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Почему "сняли" Тарана

Андрея Тарана хотели уволить еще в декабре 2020 года. Об этом "Сегодня" рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Таран постоянно конфликтовал с экс-главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком. Дошло даже до того, что главы ведомств перестали здороваться публично. В Офисе президента хотели прекратить эти конфликты и уволить одновременно и министра обороны и главнокомандующего ВСУ. Но этому противился Аваков. После его отставки, к этому вопросу вернулись. Сначала был уволен Хомчак, теперь очередь дошла до Тарана", – говорит наш собеседник.

Андрея Тарана хотели уволить с должности главы Минобороны еще в декабре 2020 года / Фото: Минобороны Украины

Военный эксперт Олег Стариков отмечает, что при Таране Минобороны и Генштаб постоянно "мерялись погонами" и выясняли, у кого из них круче статус.

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"В результате страдала армия. Например, ВСУ давали заявку на вооружение сухопутной части армии, а в Минобороны "ставили палки в колеса" и говорили, что приоритет – военно-морские силы. Заказы армии не выполнялись, обороноспособность ухудшалась", – объясняет Стариков.

Эксперт добавил, что политика Минобороны под руководством Тарана, в том числе и относительно оборонных заказов, оказалось провальной не только по его вине.

"Таран не влиял на кадровую политику ведомства. Все его замы были назначены по указанию "сверху". Большинство из них были непрофессионалами и ранее не были связанными с армией. Плюс, масло в огонь подлил недавний скандал с подозрением, выдвинутым ГБР экс-замминистру и бывшему руководителю департамента Минобороны, которые при закупке продуктов для армии нанесли ущерб госбюджету более чем на 700 млн грн", – говорит Стариков.

Чем известен Алексей Резников

Алексей Резников был назначен вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины в марте 2020 года. За это время чиновник пытался разрешить одну из самых скандальных проблем жителей прифронтовых территорий – это КПВВ на линии разграничения. Открылись новые участки, появилась инфраструктура. В тоже время некоторые участки так и не заработали. Киев винит в этом оккупационные силы в ОРДЛО.

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Резников – противник закона про так называемый особый статус на Донбассе, но в тоже время не спешил заявлять о необходимости выхода из Минских соглашений. Также в ноябре 2020 года Резников попал под критику из-за сравнения оккупированной территории Донбасса с раковой опухлью.

"Нам главное не взять его обратно (временно оккупированные ОРДЛО, – Ред.), как знаете опухоль, с которой мы не знаем, что делать", – сказал он.

Критики сочли цитату неоднозначной, после чего Резников объяснился: "Когда я говорю, сравнивая с медицинским диагнозом ситуацию на оккупированных территориях, я имею в виду экономическую разруху этих территорий, экологическое загрязнение, радиационный фон, пропаганду, которой насыщены люди, проживающие там в качестве заложников".

А вот на российском ТВ, когда обсуждали Минобороны Украины, назвали Резникова "галицким нацистом". Там не скрывают своего раздражения по поводу нового назначения. В тоже время Резников является одним из инициаторов "Крымской платформы" и новых санкций за участие жителей Донбасса в незаконных выборах в Госдуму РФ.

Новый министр обороны Украины точно неудобен и раздражает Москву и в тоже время имеет опыт работы на Донбассе, хоть и не всегда он был успешным.

Как сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палайчук, кандидатуру Резникова на должность главы Минобороны предложил президент Зеленский. Фракция поддержала идею главы государства.

Кандидатуру Алексея Резникова на должность главы Минобороны предложил президент Зеленский / Фото: Facebook

Сможет ли Резников решить проблемы Минобороны и ВСУ

Военный эксперт Олег Жданов отмечает, что одной из задач Резникова в должности министра обороны будет наведение порядка в сфере оборонной промышленности.

"В этом году заказы оборонпрома упали на 85%. Это провал Тарана и министерства обороны. Вероятно, на Банковой прошли консультации, как сдвинуть процесс с мертвой точки и исправить ситуацию", – говорит Жданов.

При Андрее Таране заказы оборонпрома упали на 85% / Фото: Минобороны Украины

Его коллега Олег Стариков отмечает, что Резников сможет улучшить положение Минобороны, если наберет профессиональных замов.

"Если заместителей ему снова навяжут с Банковой – прогресса не будет", – уверен эксперт.

В то же время Стариков считает положительным тот факт, что сам Резников является гражданским человеком и не будет конкурировать с военными, выясняя, у кого из них выше статус.

"Резникову нужно остановить вражду между ведомствами и прислушиваться к мнению профессионалов", – говорит нам Стариков.

Олег Стариков: "Резников – гражданский, и не будет "меряться погонами" с военными, выясняя, у кого из них выше статус. Фото: скриншот

Как назначение Резникова повлияет на разрешение конфликта на Донбассе

Олег Жданов уверен, что, как министр обороны, Резников не сможет повлиять на разрешение военного конфликта на Донбассе лично, однако его правильное руководство ведомством все же сможет этому посодействовать.

"Украина отошла от советской модели, в которой Минобороны отвечало за ведение боевых действий. Согласно новому закону о ВСУ, вопрос вооруженного противостояния – это прерогатива Генштаба. Министерство обороны занимается лишь обеспечением армии всем необходимым. Оно связующее звено между оборонной промышленностью и военными", – объясняет эксперт.

Жданов отмечает, что процесс вооружения все же сдвинулся с мертвой точки. Совместно с Турцией Украина начала производить боевые ударные беспилотники Bayraktar TB2, которые наводят ужас на российскую армию.

"На следующий год в Украине запланировано серийное производство беспилотников нового поколения Bayraktar Akıncı, которые еще мощнее. Главное, чтобы новый руководитель Минобороны оперативно реагировал на заявки ВСУ. Вооружившись такими беспилотниками, украинская армия сможет оказать серьезное противодействие российскому агрессору и не допустить эскалации конфликта на Донбассе", – говорит Жданов.

Олег Жданов: "Главное, чтобы новый руководитель Минобороны оперативно реагировал на заявки ВСУ" / Фото: Facebook

С ним соглашается бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко.

"Ситуация на Донбассе неспокойная. Я не исключаю, что она может перерасти в широкомасштабные боевые действия. Нам необходимо не допустить развития такого сценария, но мы должны быть к нему готовы. Минобороны и его новый глава обязаны обеспечить армию всем необходимым, в том числе и новейшим вооружением, без всяких заминок", – подытожил генерал-лейтенант в отставке.

Игорь Романенко: "Минобороны и его новый глава обязаны обеспечить армию всем необходимым, в том числе и новейшим вооружением" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 1 ноября Алексей Резников подал заявление на увольнение с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Также мы информировали, что 21 июля Кабмин уволил трех ключевых заместителей министра обороны Андрея Тарана. Уже тогда ходили слухи, что после 15 сентября уйдет с должности и он сам.