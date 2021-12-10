Новые ТВ-каналы на сотни миллионов из бюджета: как Зеленский строит собственную медиаимперию

Банковая создает свою мощную медиаструктуру / Коллаж "Сегодня"

На телеканале "Украина" вышло спецрасследование о том, как команда президента Владимира Зеленского пытается построить за бюджетные средства медиахолдинг, у которого будет лояльная к Банковой информационная политика.

Как все начиналось

В начале каденции команда Зеленского заявила, что не нуждается в общении с журналистами. Этот тезис еще в 2019 году озвучил тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Но, несмотря на категоричность заявления, совсем из медиапространства власти, конечно же, не ушли.

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За это время рекордные президентские рейтинги стремительно упали. Если во втором туре выборов в 2019 году Владимир Зеленский получил более 73%, то на "экваторе" своего срока поддержка уменьшилась до 25%, по последним данным Центра Разумкова, которые были опубликованы 24 ноября.

А в разгар осеннего политического сезона раздается новое скандальное заявление. Как следует из текста, на эфиры рейтинговых телеканалов "Украина" и "Украина 24" представители центральной власти и монобольшинства "Слуг народа" в Верховной Раде больше не придут! Показательно, что за последний год "слуги" не обходили ни одного рейтингового ток-шоу, ни одной дискуссии на этих же каналах. И вдруг – такой странный бойкот.

"Почему не пришли (представители власти. – Ред.) – я не знаю. В последний раз я такое видел, когда власть не приходила – это были времена уже далекие, казалось бы – Януковича", – комментирует ситуацию телеведущий Савик Шустер.

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Президентский "Дом"

Государственный телеканал "Дом" планируют превратить в общенациональный цифровой вещатель, который будет транслироваться по всей стране. В 2021 году на "Дом" выделили около 300 млн гривен из бюджета.

"Зеленский строит и хочет построить такой условно монополизированный авторитарный режим и вот, почему нужна поддержка медиа", – заявил политический аналитик Тарас Семенюк.

А в руководстве этого телеканала – близкие к президенту люди. В частности, сценарист и режиссер сериала "Слуга народа" Александр Кирющенко. В расследовании напоминают, что телеканал "Дом" сначала представили как вещатель для людей, проживающих в ОРДЛО. Но планы у Банковой, очевидно, резко изменились.

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"Они (власть – Ред.) пытаются за государственный счет развивать такое медиа как телеканал "Дом", где пытаются захватить контроль над Общественным вещателем ", – говорит директор ОО "Детектор медиа" Галина Петренко.

Вместо "Дома" – медиахолдинг

В расследовании речь идет о минимум трех фактах, указывающих на то, что на телеканале "Дом" Офис президента не остановится.

Во-первых, сам государственный телеканал для ОРДЛО планируют превратить в телерадиокомпанию, отдав FM-частоты на ближайшем конкурсе Нацсовета. При этом обновят и подпитывают деньгами из бюджета телеканал "Рада".

Во-вторых, сменил владельца и название телеканала "М2" – теперь он называется "Аргумент ТВ", и в его руководстве задействованы люди, аффилированные с властью.

В-третьих, в условную медиаструктуру Офиса Президента войдут региональные телеканалы "Аверс" и Live (это бывший " Kyiv.live"), сказано в расследовании.

В-четвертых, пропрезидентская партия "Слуга народа" готовит к запуску еще один новостной телеканал. Он разместится в "родном" для "слуг" бизнес-центре "Парковый", а контролирует подготовительные работы лично глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Журналисты уже отправили информационный запрос в Офис президента с вопросами о том, действительно ли в планах команды Зеленского построить медиахолдинг? Но больше недели на Банковой хранят молчание.

Зачистка "конкурентов"

За 2021 год медиапространство в Украине заметно уплотнилось. Не в последнюю очередь благодаря действиям президента и его команды.

2 февраля 2021 года в первий раз в истории Украины было закрыто сразу три телеканала – "112 Украина", Zik и NewsOne. СНБО издал соответствующее решение, которое подписал Президент Владимир Зеленский.

25 августа 2021 года – заблокировано интернет-издание "Страна.юа" решением Совета нацбезопасности и обороны.

20 октября ведущая программы "Обратный отсчет" на канале "UA:Первый" Мирослава Барчук заявляет о давлении со стороны "Слуги народа" и Офиса Президента. Она сказала, что власти навязывают ей "нужных" спикеров на эфиры и шантажируют бойкотом.

8 ноября закрывается еще и Kyiv Post – еженедельное англоязычное издание. Журналисты заподозрили Офис президент Зеленского в давлении на инвестора этого медиа.

Полную версию расследования можно также посмотреть в пятницу, ровно в полночь на телеканале Украина 24".