Никакого шантажа России! Рада приняла обращение к Западу

Верховная Рада Украины. Фото: коллаж "Сегодня"
Верховная Рада на сегодняшнем заседании приняла проект постановления об обращении к Западу относительно неприемлемости военного шантажа в отношении Украины со стороны Российской Федерации, который она осуществляет с целью недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины.
Об этом сообщает "Сегодня".
Речь идет о проекте постановления об обращении Верховной Рады к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, правительствам и парламентам иностранных государств и парламентским ассамблеям международных организаций.
Верховная Рада Украины призывает:
- осудить действия Российской Федерации, направленные против территориальной целостности и суверенитета Украины, как противоречащие общепризнанным принципам и нормам международного права;
- решительно осудить позицию Российской Федерации, направленную на блокирование прогресса в рамках международных политико-дипломатических усилий по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта;
- применить все возможные дипломатические средства с целью содействия деэскалации ситуации, отвода российских войск от границ Украины, а также полного отказа Российской Федерации от своих агрессивных намерений перераспределения Европы на зоны влияния;
- не допустить со стороны Российской Федерации продолжения шантажа и угроз полномасштабным вторжением в Украину в обмен на гарантии нерасширения Организации Североатлантического договора и недопущения реализации европейских и евроатлантических стремлений Украины, а также пересмотра основополагающих принципов европейской безопасности;
- способствовать укреплению обороноспособности Украины, развитию ее Вооруженных Сил в соответствии со стандартами НАТО;
- поддержать стремление Украины к признанию ее европейской перспективы и определению конкретных временных рамок и модальностей дальнейшей интеграции нашего государства в НАТО;
- использовать все возможные международные политико-дипломатические механизмы в отношении Российской Федерации с целью прекращения расширения агрессивных действий и наращивания присутствия российских военных сил на границе с Украиной;
- усилить санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооруженной агрессии и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах его международно признанных государственных границ.
Угроза вторжения РФ в Украину
- Сейчас вблизи границ Украины Россия разместила примерно 109-тысячную армию. СМИ даже опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Кроме того, экс-министр внутренних дел Арсен Аваков призвал украинскую власть и оппозицию не игнорировать угрозу вторжения России и объединиться ради защиты страны. Он отметил, что "у наших границ неистовствует бешеная собака путинского режима".
- А CNN узнали, как Россия начнет боевые действия в Украине. По их данным, войска зайдут под чужим флагом.