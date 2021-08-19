"Не знал, что она будет у Путина": Зеленский о встрече с Меркель и Байденом

Зеленский готовится к встречам с Меркель и Байденом. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский спокойно относится к тому, что канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев сначала заедет к Путину в Россию, а также прокомментировал его будущие переговоры с американским лидером Джо Байденом.

Об этом он рассказал в интервью НВ, Washington Post, Liberation и Funke Media.

"Я в целом очень спокойно отношусь, когда люди куда-то летают, если этот результат не влияет плохо, например, на наше государство. Но я не знал, что она будет у президента России, я думаю, что она, наверное, и не должна нам говорить, что она куда-то перелетает. Поэтому я уверен, что она прилетит с каким-то видением, с каким-то общим результатом", – сказал он.

При этом на встрече с немецким канцлером он будет прагматичным и не питает иллюзий, что к нему в Киев приедут с "какими-то подарками".

"Иногда лучше иметь не очень хороший результат, но конкретный, чем просто ничего не иметь. Поэтому я думаю, что у нее будет предложение о возможности ситуации безопасности по Nord Stream-2, то, что мне понятно. Например, какие-то гарантии, которые будут предлагать Россия по сохранению объема газа после 2024 года украинской трубой и т.д.", – объяснил Зеленский.

А вот в переговорах с Байденом он ждет честных ответов на некоторые вопросы, в частности по безопасности и экономике.

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"И действительно у нас большая программа по флоту. И по реновациям в целом, перезагрузке в целом экономики страны. Там большая программа на 270 миллиардов долларов. Это не значит, что нам нужны подарки от Соединенных Штатов. Я к тому, что мы готовы, нам надо привлекать дешевые деньги и так далее. И поддержка, поддержка", – сказал глава государства.

Но не обойдет стороны и вопрос "Северного потока – 2". Он признал, что остановить строительство уже нереально, но можно помешать запуску газопровода.

"И, кстати, один из принципиальных вопросов, о котором мы должны говорить в безопасностной части нашего разговора с президентом Байденом на встрече, – именно будет касаться "Северного потока – 2", потому что люди должны понимать: вопрос достроить – это один вопрос, а потом надо еще после достройки имплементировать. Он еще не построен – пока 99%. Надо, чтобы оно было еще и застраховано, там много-много вещей. Украина будет делать все... Здесь поставим многоточие, а там уже каждый поймет, как захочет", – сказал Зеленский.

Встречи Зеленского с Меркель и Байденом

Канцлер Германии приедет в Киеве 22 августа (за день до этого она побывает у Путина в Кремле). Одним из главных вопросов встречи может стать российский газопровод "Северный поток – 2", за который "так боролась" Германия. У Зеленского будет шанс очередной раз попытаться убедить немцев в нецелесообразности запуска этого газопровода.

30 августа президент Украины отправится с визитом в США, где на следующий день, 31-го, проведет переговоры с Байденом: сначала в расширенном формате, а потом один на один. Также у Зеленского там будет много встреч с политиками и бизнесменами.

Отметим, что именно Байден и Меркель недавно заключили сделку по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Украине, даже несмотря на обещания финансовой поддержки и гарантий продолжения транзита российского газа.

Читайте подробнее в нашем материале, что обсудят Меркель и Путин, и чего ждать Украине.

Также мы писали о том, чего ждать от встречи Зеленского с канцлером Германии. По мнению политологов, на этот раз не стоит ждать прорыва в переговорах.