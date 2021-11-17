Не только 1 тыс. грн от Зеленского. Как за вакцинацию раздают квартиры, машины, марихуану и коров

Дополнительные бонусы для вакцинированных иногда бывают весьма необычными. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский решил стимулировать украинцев активнее прививаться от коронавируса и анонсировал выплату по 1000 гривен каждому гражданину, получившему две дозы вакцины. Сайт "Сегодня" выяснил, как власти других стран мотивируют желание население сделать антиковидные прививки.

В понедельник, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что украинцы, сделавшие две прививки от COVID-19, получат от государства 1000 гривен.

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"Каждый, кто получил две прививки сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно через "Дию". За эти деньги можно будет купить абонемент в спортзал или фитнес клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный или выставочный зал, или купить билеты на внутренние авиа и железнодорожные перевозки", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, подчеркнул, что деньги не получится потратить на другие нужды.

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"Можно сказать, что это не наличные деньги. Это будет определенный ваучер или сертификат, или депозит – называйте как хотите – на перечень товаров и услуг", – отметил Никифоров.

Сергей Никифоров: "Можно сказать, что это не наличные деньги" / Фото: Офис Президента Украины

По его словам, таким образом украинская власть желает простимулировать граждан активнее прививаться от коронавируса. Сайт "Сегодня" выяснил, как в других странах мотивируют желание население получить вакцины от COVID-19.

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Россия

В Москве среди вакцинированных жителей города организовывали розыгрыш 20 автомобилей Renault Logan, привитым давали бесплатные билеты на смотровую площадку в "Москва-Сити", а в ГУМе раздавали фирменное мороженое магазина – эскимо в шоколаде.

Для пожилых москвичей была организована программа "Миллион призов". После первого укола люди, старше 60 лет, получали подарочную карту номиналом 1000 баллов (рублей) или промокод на аналогичную сумму, которые можно было использовать для покупки товаров или оплаты услуг в определенных магазинах, аптеках, ресторанах и кафе.

В других городах России разыгрывали квартиры, автомобили и выдавали пенсионерам по десятку яиц за прививку.

Среди вакцинированных москвичей разыграли 20 автомобилей Renault Logan. Фото: rg.ru

Грузия

Пенсионерам Грузии обещают выплатить по 60 долларов, если они сделают хотя бы одну прививку от коронавируса до 1 января 2022 года. Деньги поступят сразу после первой дозы.

В Грузии пенсионерам выплатят по 60 долларов. Фото: sputnik-georgia.ru

США

Компания Anheuser-Busch обещала выдать каждому американцу в возрасте от 21 года порцию бесплатного пива, если ко Дню независимости США (4 июля – ред.) будут привиты 70% граждан, хотя бы одной дозой вакцины. Кроме того, в нескольких штатах стартовали лотереи. В Нью-Йорке можно было выиграть $5 млн, в Огайо пять победителей могли получить по $1 млн, а жителям штата Мэриленд обещали выигрыши от $40 000 до $400 000.

Также привитым американцам выдавали бесплатные билеты на спортивные мероприятия, подарочные карты в магазины и деньги. Для ускорения вакцинации были задействованы даже приложения для знакомств. В частности, вакцинированные пользователи Tinder могли получить бесплатные "суперлайки", а Bumble и Badoo дарили доступ к функциям "Центр внимания" (Spotlight) и "суперсвайп".

Дополнительные бонусы иногда были весьма необычными. Так, в штате Вашингтон совершеннолетним американцам бесплатно выдавали самокрутки с марихуаной, вино или алкогольные коктейли.

Раздача самокруток с каннабисом в Нью-Йорке. Фото: Picture Alliance

Сербия

Граждане Сербии от 16 лет и старше, которые привились от COVID-19 хотя бы первой дозой вакцины могли получить от государства по 3000 сербских динаров (765 грн).

Граждане Сербии могли получить от государства по 3000 динаров. Фото: АР

Монголия

В Монголии тоже ввели вознаграждение за полную вакцинацию от коронавируса. Каждый привитый получал около 50 000 тугриков (460 грн).

В Монголии каждый привитый получал около 50 000 тугриков. Фото: АFP

Польша

В Польше организовали лотерею, участники которой могли выиграть от 500 злотых (3226 грн) до 1 млн злотых (6,5 млн грн). В лотерее были и другие награды – ваучеры, электронные самокаты и гибридные автомобили.

В Польше вакцинированные могли выиграть 1 миллион злотых. Фото: Agencja Gazeta

Таиланд

На севере Таиланда, в районе Мэй Чаем местные власти разыгрывают среди вакцинированных жителей живых коров. После объявления о розыгрыше число заявок на вакцинацию выросло за пару дней с сотен до тысяч.

В Таиланде власти разыгрывали среди вакцинированных жителей живых коров. Фото: oum.ru

Израиль

В Израиле среди школьников разыгрывали билеты на культурные и спортивные мероприятия и давали бесплатные продуктовые наборы тем, кто отказывался от вакцинации по религиозным соображениям.

В Израиле давали бесплатные продуктовые наборы тем, кто отказывался от вакцинации по религиозным соображениям. Фото: АР

Китай

В Китае тем, кто привился от коронавируса, бесплатно раздавали яйца, растительное масло и скидочные купоны на еду и медикаменты.

В Китае вакцинированным раздавали яйца и масло. Фото: Abomus.co.il

Гонконг

В Гонконге вакцинированные могли выиграть в лотерею электрокар Tesla, квартиру, часы Rolex, золотые слитки или 100 тысяч долларов.

В Гонконге вакцинированные могли выиграть электрокар Tesla. Фото: teslapronews.ru

Филиппины

На Филиппинах население решили мотивировать не "пряником", а "кнутом". Президент Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключением тем, кто отказывается вакцинироваться.

На Филиппинах тем, кто отказывается вакцинироваться грозит тюремный срок. Фото: АР

Ранее сайт "Сегодня" информировал о том, где правительство Украины возьмет деньги, чтобы выплачивать обещанную президентом Владимиром Зеленским 1 тыс. грн для каждого вакцинированного гражданина.

Отметим, что в Украине за минувшие сутки от коронавируса умерло самое большое количество людей с начала пандемии. При этом в крематории Киева стало больше работы в сравнении с летним периодом.

Сайт "Сегодня" собрал главное о ситуации с коронавирусом в Украине по состоянию на 16 ноября.