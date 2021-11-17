Не лише 1 тис. грн від Зеленського. Як за вакцинацію роздають квартири, машини, марихуану та корів

Додаткові бонуси для вакцинованих іноді бувають незвичайними. Фото: колаж "Сьогодні"
Президент Володимир Зеленський вирішив стимулювати українців активніше щепитися від коронавірусу та анонсував виплату 1000 гривень кожному, хто отримав дві дози вакцини. Сайт "Сегодня" з'ясував, як влада інших країн мотивує населення зробити антиковідні щеплення.
У понеділок, 15 листопада, президент Володимир Зеленський заявив, що громадяни, які зробили два щеплення від COVID-19, отримають від держави 1000 гривень.
"Кожен, хто отримав два щеплення, зможе отримати одну тисячу гривень. Швидко та зручно, через "Дію". За ці гроші можна буде купити абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний чи виставковий зал чи купити квитки на внутрішні авіа- та залізничні перевезення" , – сказав Зеленський.
Прессекретар президента Сергій Никифоров підкреслив, що гроші не вдасться витратити на інші потреби.
"Можна сказати, що це не готівка. Це буде певний ваучер, чи сертифікат, чи депозит – називайте як хочете – на перелік товарів та послуг", – зазначив Никифоров.
А як в інших країнах влада стимулює бажання зробити щеплення від ковіду? Ось що з'ясував сайт "Сьогодні".
Росія
У Москві серед вакцинованих жителів організовували розіграш 20 автомобілів Renault Logan, щепленим давали безкоштовні квитки на оглядовий майданчик у "Москва-Сіті", а в ГУМі роздавали фірмове морозиво – ескімо в шоколаді.
Для москвичів поважного віку було організовано програму "Мільйон призів". Після першого уколу люди після 60 років отримували подарункову картку номіналом 1000 балів (рублів) або промокод на аналогічну суму, яку можна було використати для придбання товарів чи оплати послуг у певних магазинах, аптеках, ресторанах та кафе.
В інших містах Росії розігрували квартири, автомобілі та видавали пенсіонерам по десятку яєць за щеплення.
Грузія
Пенсіонерам у Грузії обіцяють виплатити по 60 доларів, якщо вони зроблять хоча б одне щеплення від коронавірусу до 1 січня 2022 року. Гроші надійдуть одразу після першої дози.
США
Компанія Anheuser-Busch обіцяла видати кожному американцю віком від 21 року порцію безкоштовного пива, якщо до Дня незалежності США (4 липня) буде щеплено 70% громадян хоча б однією дозою вакцини. Крім того, у кількох штатах стартували лотереї. У Нью-Йорку можна було виграти $5 млн, в Огайо п'ять переможців могли отримати по $1 млн, а жителям штату Меріленд обіцяли виграші від $40 000 до $400 000.
Щепленим американцям також видавали безплатні квитки на спортивні заходи, подарункові картки до магазинів та гроші. Для прискорення вакцинації було залучено навіть додатки для знайомств. Зокрема, вакциновані користувачі Tinder могли отримати додаткові суперлайки, а Bumble і Badoo дарували доступ до функцій "центр уваги" (Spotlight) і "суперсвайп".
Додаткові бонуси іноді були дуже незвичайні. Наприклад, у штаті Вашингтон повнолітнім американцям видавали дармові самокрутки з марихуаною, вино чи алкогольні коктейлі.
Сербія
Громадяни Сербії від 16 років і старші, які щепилися від COVID-19 хоча б першою дозою вакцини, могли отримати від держави 3000 сербських динарів (765 грн).
Монголія
У Монголії також запровадили винагороду за повну вакцинацію від коронавірусу. Кожен щеплений отримував близько 50 000 тугриків (460 грн.).
Польща
У Польщі організували лотерею, учасники якої могли виграти від 500 злотих (3226 грн) до 1 млн злотих (6,5 млн грн.). У лотереї були й інші нагороди: ваучери, електронні самокати та гібридні автомобілі.
Таїланд
На півночі Таїланду, в районі Мей Чаєм, місцева влада розігрує серед вакцинованих жителів живих корів. Після оголошення про розіграш кількість заявок на вакцинацію зросла за кілька днів із сотень до тисяч.
Ізраїль
В Ізраїлі серед школярів розігрували квитки на культурні та спортивні заходи та давали безкоштовні продуктові набори тим, хто відмовлявся від вакцинації з релігійних міркувань.
Китай
У Китаї тим, хто вакцинувався від коронавірусу, безплатно роздавали яйця, олію та знижкові купони на їжу та медикаменти.
Гонконг
У Гонконгу вакциновані могли виграти в лотерею електрокар Tesla, квартиру, годинник Rolex, золоті зливки або 100 тисяч доларів.
Філіппіни
На Філіппінах населення вирішили мотивувати не "пряником", а "батогом". Президент Родріго Дутерте погрожував ув'язненням тим, хто відмовляється вакцинуватися.
Раніше сайт "Сьогодні" інформував про те, де уряд України візьме гроші, щоб виплачувати обіцяну президентом Володимиром Зеленським 1 тис. грн для кожного вакцинованого громадянина.
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