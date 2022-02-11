"Не смогли прийти к единому документу": первые итоги "нормандской встречи" в Берлине

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал об итогах переговоров советников нормандской четверки, которые прошли в Берлине 10 февраля.

По его словам, стороны не смогли прийти к единому документу.

"Сегодня состоялась очередная дискуссия. Я считаю, что это хорошо, что продолжаются переговоры в "нормандском формате", и сегодня все стороны подтвердили, что мы настроены поддерживать эти переговоры, что это очень важно, и все заинтересованы, чтобы переговоры в "нормандском формате" проходили", – сказал он.