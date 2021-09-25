Сестра Сенцова – не одна. Кто еще из россиян не прижился в Украине

Слева на право - российский журналист Аркадий Бабченко, сестра бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан, российский пропагандист Дмитрий Кисилев. Фото: коллаж "Сегодня"

В России по разным подсчетам проживает около 3 млн украинцев. Но есть и обратная сторона медали: россияне в Украине. Многие построили в Киеве успешную карьеру, завели семьи и оформили украинское гражданство. Но так получается не у всех... Скандальный пример последних дней – сестра Олега Сенцова Наталия Каплан, переехавшая в Киев в 2016 году.

В Украине Наталия занималась журналистикой, учила украинский язык и получила гражданство от президента. Но в 2021-м что-то пошло не так... Сестра Сенцова публично "послала" Украину и заявила о возвращении в Москву.

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Очевидно, не все "приживаются" и покидают нашу страну. В отдельных случаях уехать из Украины "помогает" СБУ. Редакция "Сегодня" собрала самые нашумевшие случаи иммиграции в Украину с последующим отъездом.

Мария Максакова – вдова убитого в Украине депутата Госдумы

В октябре 2016 года депутат Госдумы Денис Вороненков вместе со своей женой Марией Максаковой (оперная певица, тоже бывший депутат Госдумы, но от партии "Единая Россия") уехали из России жить в Киев. 23 марта 2017 года Вороненков был застрелен в центре столицы. Его супруга осталась жить в Украине и контролировать расследование смерти мужа.

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Однако в январе текущего года отдельные медиа писали: "Максакова вернулась в Россию, а в Киеве бывает наездами". Но причины были неизвестны. К слову, Максакова об Украине никогда негативно не отзывалась. В одном из интервью она поделилась: "В Украине я чувствую себя уютно, я очень благодарна Украине за то, что тогда, когда совсем все было тяжело и плохо, действительно отнеслись ко мне с огромной теплотой".

Сейчас, судя по всему, действительно, Мария Максакова живет на два города – в Киеве и Москве. В начале этого года оперная певица сказала, что в столице Украины живет ее сын. А в Москву ездит, скорее, вынуждено – на суды и повидаться с родными и близкими.

Оперная певица Мария Максакова. Фото: РИА Новости

Андрей Христофоров – эко-активист

57-летний Андрей Христофоров, более известный как Древарх, активист движения "Посади свое дерево", вернулся в середине августа в Архангельск из Украины. Туда он уехал в сентябре 2019 года после того, как против него возбудили уголовное дело по статье "Применение насилия к полицейскому". Позже МВД объявило его в международный розыск.

В январе 2020 года Христофоров заявил, что получает угрозы от российских спецслужб. Однако он предупреждал, что намерен вернуться в Россию, где у него осталась семья. Так и случилось в августе 2021 года. После возвращения в Архангельск суд отправил Христофорова на пять суток под домашний арест, после чего у него взяли подписку о невыезде.

На вопрос почему вернулся в Россию, он ответил: "Искал себя в Украине, сажая деревья параллельно, но все-таки где родился – там и сгодился. И вот я посчитал, что все-таки место силы для меня – это моя родина".

Активист Андрей Христофоров. Фото: Википедия

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Мария Столярова – телевизионщик

В 2016 году российская журналистка, бывший шеф-редактор "Подробностей" на телеканале "Интер" Мария Столярова получила от СБУ "билет в одну сторону" и под контролем сотрудников спецслужбы покинула территорию нашего государства.

В Украину она приехала по работе. Устроилась на "Интер". Но, не успев обустроиться, попала в скандал во время прямого эфира! В это время зрителям рассказывали о героях Небесной сотни. Однако неизвестный технический сбой прервал трансляцию с Майдана Независимости. Вместо нее в эфире прозвучал голос Столяровой: "Ну-ка давайте заканчивайте эту х*йню". И это все – прямо во время разговора журналиста с родственниками погибших активистов.

Также у сотрудников СБУ были вопросы относительно ее пребывания на временно оккупированных территориях в 2014 году и ее возможных контактов с террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

Аркадий Бабченко – журналист

Российский журналист и писатель Аркадий Бабченко, убийство которого инсценировали 2018 году в Киеве, 21 февраля 2017 года сообщил о неоднократных угрозах. Бабченко вместе семьей отправились сначала в Прагу, потом – в Киев. За это время журналист успел пожить в том числе и в Израиле.

А в ноябре 2019 года снова оказалось, что Бабченко покинул Киев и переехал в другую страну. Официальная причина: несогласие с политикой действующей украинской власти. В декабре 2019 года Бабченко написал, что находится в Израиле, но и тут не судьба... Журналист также пожаловался, что оказался под угрозой депортации из этой страны.

Журналист Аркадий Бабченко. Фото: AFP

Дмитрий Киселев – российский пропагандист

Пожалуй, один из самых известных россиян, "поработавших" в Украине. Скорее, печально известных... Дмитрий Киселев. В начале 2000-х активно трудился на украинском телевидении. Был и ведущим, и руководителем редакции.

Но уже тогда не до конца искушенного пропагандой Дмитрия не покидало желание "геростратовой" славы. Сродни греку Герострату, который хотел вляпаться в историю любой ценой, Дмитрий запомнился в Украине лживой пропагандой. Еще тогда журналисты выразили Киселеву недоверие, а по истечению контракта безработному российскому телевизионщику пришлось покинуть Украину.

Российский пропагандист Дмитрий Кисилев. Фото: РБК

Ранее мы сообщали, что иностранным айтишникам стало проще переехать в Украину.

Также напомним, Украина упростила белорусам въезд и оформление вида на жительство.