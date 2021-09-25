Сестра Сенцова – не одна. Хто ще з росіян не прижився в Україні

Зліва на право - російський журналіст Аркадій Бабченко, сестра колишнього політв'язня Олега Сенцова Наталія Каплан, російський пропагандист Дмитро Кисельов. Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії за різними підрахунками проживає близько 3 млн українців. Але є і зворотна сторона медалі: росіяни в Україні. Багато побудували в Києві успішну кар'єру, завели сім'ї і оформили українське громадянство. Але так виходить не у всіх... Скандальний приклад останніх днів – сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, яка переїхала до Києва в 2016 році.

В Україні Наталія займалася журналістикою, вчила українську мову і отримала громадянство від президента. Але в 2021-му щось пішло не так... Сестра Сенцова публічно "послала" Україну і заявила про повернення в Москву.

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Очевидно, не всі "приживаються" і залишають нашу країну. В окремих випадках виїхати з України "допомагає" СБУ. Редакція "Сегодня" зібрала гучні випадки імміграції в Україну з подальшим від'їздом.

Марія Максакова – вдова убитого в Україні депутата Держдуми

У жовтні 2016 року депутат Держдуми Денис Вороненко разом зі своєю дружиною Марією Максакова (оперна співачка, теж колишній депутат Держдуми, але від партії "Єдина Росія") виїхали з Росії жити до Києва. 23 березня 2017 року Вороненко був застрелений у центрі столиці. Його дружина залишилася жити в Україні і контролювати розслідування смерті чоловіка.

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Однак в січні поточного року окремі медіа писали: "Максакова повернулася в Росію, а в Києві буває наїздами". Але причини були невідомі. До слова, Максакова про Україну ніколи негативно не відкликав. В одному з інтерв'ю вона поділилася: "В Україні я почуваюся комфортно, я дуже вдячна Україні за те, що тоді, коли зовсім все було важко і погано, дійсно поставилися до мене з величезною теплотою".

Нині, судячи з усього, дійсно, Марія Максакова живе на два міста – в Києві та Москві. На початку цього року оперна співачка сказала, що в столиці України живе її син. А в Москву їздить, скоріше, вимушений – на суди і побачитися з рідними і близькими.

Оперна співачка Марія Максакова. Фото: РИА Новости

Андрій Христофоров – еко-активіст

57-річний Андрій Христофоров, більш відомий як Древарх, активіст руху "Посади своє дерево", повернувся в середині серпня в Архангельськ із України. Туди він поїхав у вересні 2019 року після того, як проти нього порушили кримінальну справу за статтею "Застосування насильства до поліцейського". Пізніше МВС оголосило його в міжнародний розшук.

У січні 2020 року Христофоров заявив, що отримує погрози від російських спецслужб. Однак він попереджав, що має намір повернутися в Росію, де у нього залишилася сім'я. Так і сталося в серпні 2021 року. Після повернення в Архангельськ суд відправив Христофорова на п'ять діб під домашній арешт, після чого у нього взяли підписку про невиїзд.

На питання чому повернувся в Росію, він відповів: "Шукав себе в Україні, саджаючи дерева паралельно, але все-таки де народився – там і згодився. І ось я порахував, що все-таки місце сили для мене – це моя батьківщина".

Активіст Андрій Христофоров. Фото: Вікіпедія

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Марія Столярова – телевізійник

У 2016 році російська журналістка, колишній шеф-редактор "Подробиць" на телеканалі "Інтер" Марія Столярова отримала від СБУ "квиток в одну сторону" і під контролем співробітників спецслужби покинула територію нашої держави.

В Україну вона приїхала по роботі. Влаштувалася на "Інтер". Але, не встигнувши облаштуватися, потрапила в скандал під час прямого ефіру! В цей час глядачам розповідали про героїв Небесної сотні. Однак невідомий технічний збій перервав трансляцію з Майдану Незалежності. Замість неї в ефірі прозвучав голос Столярова: "Ну ж бо давайте закінчуйте цю х*йню". І це все – прямо під час розмови журналіста з родичами загиблих активістів.

Також у співробітників СБУ були питання щодо її перебування на тимчасово окупованих територіях в 2014 році і її можливих контактів з терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР".

Аркадій Бабченко – журналіст

Російський журналіст і письменник Аркадій Бабченко, вбивство якого інсценували 2018 році в Києві, 21 лютого 2017 року повідомив про неодноразові погрози. Бабченко разом сім'єю вирушили спочатку в Прагу, потім – до Києва. За цей час журналіст встиг пожити в тому числі і в Ізраїлі.

А в листопаді 2019 роки знову виявилося, що Бабченко залишив Київ і переїхав в іншу країну. Офіційна причина: незгода з політикою чинної української влади. У грудні 2019 року Бабченко написав, що знаходиться в Ізраїлі, але і тут не судилося... Журналіст також поскаржився, що опинився під загрозою депортації з цієї країни.

Журналіст Аркадій Бабченко. Фото: AFP

Дмитро Кисельов – російський пропагандист

Мабуть, один із найвідоміших росіян, які "попрацювали" в Україні. Швидше, сумнозвісних... Дмитро Кисельов. На початку 2000-х активно працював на українському телебаченні. Був і ведучим, і керівником редакції.

Але вже тоді не до кінця досвідченого пропагандою Дмитра не покидало бажання "Геростратова" слави. Те саме греку Герострат, який хотів вляпатися в історію будь-яку ціну, Дмитро запам'ятався в Україні брехливою пропагандою. Ще тоді журналісти висловили Кисельову недовіру, а після закінчення контракту безробітному російському телевізійнику довелося покинути Україну.

Російський пропагандист Дмитро Кисельов. Фото: РБК

Раніше ми повідомляли, що іноземним айтішникам стало простіше переїхати в Україну.

Також нагадаємо, Україна спростила білорусам в'їзд і оформлення посвідки на проживання.