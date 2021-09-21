Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Cтрельба в университете в Перми Emmy Awards-2021 Emmy Awards-2021 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта"
СЕГОДНЯ Власть События

"Нах*й Украину". Сестра Сенцова переедет в Россию

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
21 сентября, 08:56
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Активистка заявила, якобы Украина "посылала" ее пять лет, а теперь она возвращается "домой"
Каплан долгое время помогала Сенцову. Фото: Mariana Ko, Facebook
Каплан долгое время помогала Сенцову. Фото: Mariana Ko, Facebook

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан, получившая в 2019 году украинское гражданство, "послала" Украину и заявила, что едет домой в Москву.

Об этом Каплан написала на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Каплан отметила, что Украина – "худшая страна для эмиграции".

"Нах*й Украину. Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она.

Пост Каплан об Украине. Скриншот
Реклама

После того, как под публикацией посыпались злостные комментарии, Каплан опубликовала еще два поста.

"Украина посылала меня нах*й 5 лет, а я всего лишь пост в ФБ против написала. Да отпишитесь вы уже. Не ссыте, Путину не продамся, он для меня враг куда дольше, чем для Украины", - заявила сестра Сенцова.

Пост Каплан об Украине. Скриншот

Также она призвала людей, которые были подписаны на нее "ради Сенцова", отписываться.

Пост Каплан об Украине. Скриншот

Любила и хвалила Украину

Реклама

После незаконного ареста Сенцова Наталья развернула большую правозащитную деятельность, рассказывала о нем на различных платформах, вела блог, участвовала в зарубежных поездках. В 2017 году переехала из Москвы в Киев, а в 2019 году получила украинское гражданство.

Тогда Наталья благодарила Украину и ставила ее в пример России.

"Я приехала в Киев осенью 2014 года. И вот тут у меня случился перелом мозга. У нас же тоже были протесты, была Болотная, мы и в плане протестов хохлов опередили. Но чего мы добились? А они добились. И я горжусь этой страной и я очень благодарна факту, что я здесь и меня приняли", – писала она.

Напомним, Олега Сенцова освободили из российской неволи в начале сентября. Этому освобождению предшествовали телефонные разговоры президентов Украины и России, по итогам которых и удалось договориться о крупном обмене пленными.

В 2015 году режиссер был осужден в России на 20 лет по сфальсифицированному обвинению в терроризме. В 2018 году Сенцов на протяжении 140 дней держал голодовку.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Рекомендации

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Политика
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.71

Евро (€)

31.27

Российский рубль (₽)

0.36

COVID-19 в Украине
6624 случая за сутки
Подробнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять