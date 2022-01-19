"Не пойдем на компромисс с РФ": детали разговора Зеленского со Столтенбергом

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем. Политика открытых дверей остается неизменной", – написал Зеленский в Twitter.
В свою очередь Столтенберг также прокомментировал диалог с украинским лидером. Во время беседы он выразил решительную поддержку Украине перед российской агрессией и что НАТО готово к дальнейшему диалогу с Россией. Кроме того, генсек НАТО призвал РФ к немедленной деэскалации.
"Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – написал Столтенберг.
Украина стремится в НАТО
- 16 декабря в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский отстаивал право Украины быть членом НАТО и обратился к Альянсу из-за угроз России.
- 21 декабря украинский лидер заявил, что ждет от НАТО в 2022 году конкретных временных перспектив членства Украины в Альянсе.
- Кроме того, и Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина должна получить ПДЧ в НАТО в 2022 году. По его словам, для получения Плана действий по членству в Альянсе уже проведено достаточно реформ – предоставление его Украине только усилит евроатлантическое пространство.
- Кроме того, НАТО выдвинуло России ряд требований. Столтенберг призвал Россию вывести свои войска из Украины.