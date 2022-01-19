"Не пойдем на компромисс с РФ": детали разговора Зеленского со Столтенбергом

Йенс Столтенберг (слева) и Владимир Зеленский (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский переговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Обменялись информацией и взглядами на необходимые дипломатические усилия для стабильности в Европе. Обсудили подготовку к июньскому саммиту НАТО и возможное участие в нем. Политика открытых дверей остается неизменной", – написал Зеленский в Twitter.

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В свою очередь Столтенберг также прокомментировал диалог с украинским лидером. Во время беседы он выразил решительную поддержку Украине перед российской агрессией и что НАТО готово к дальнейшему диалогу с Россией. Кроме того, генсек НАТО призвал РФ к немедленной деэскалации.

"Союзники призывают Россию к немедленной деэскалации. Мы готовы к дальнейшему диалогу с Россией, но не пойдем на компромисс по ключевым принципам", – написал Столтенберг.

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