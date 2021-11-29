"Не можем найти заявление": "слуги" засомневались в членстве Разумкова в партии

В СН не могут найти заявление Разумкова / Фото: Коллаж: Сегодня

Партия "Слуга народа" не может найти заявление на вступление в свои ряды бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, также у них нет и заявления о выходе из партии. Об этом рассказала глава политсилы Елена Шуляк, пишет Левый берег.

По ее словам, до сих пор не понятно является ли экс-спикер парламента членом партии.

Реклама

"Если он был руководителем партии, нужно хотя бы заявление на вступление. Пока мы не можем его найти. Я смотрела, как подписаны члены МФО: в графе "Членство во фракции" у Разумкова написано "01". "Ноль один" – это его номер по списку. Человек сам не указал, он член фракции или внефракционный", – рассказала она.

Также она отметила, что у членов СН нет партийных билетов, поэтому юридически лишить Дмитрия Разумкова возможно, но тут есть и нравственный вопрос.

"Должен ли сложить мандат, нужно ли это делать нам? Это уже вопрос его внутреннего барометра совести", – рассказала она.

Шуляк рассказала, что за октябрь Разумков попал в список прогульщиков.

"Хотя слышали соответствующие заявления от разных людей с разных эфиров, что Разумкова на съезде готовятся лишить мандата. Однако таких обсуждений у нас не было. Но, пожалуй, кому-то было выгодно раздувать этот скандал, чтобы придать ему значимость", – отметила она.

"Разумная политика" от Разумкова

16 ноября Разумков рассказал о создании своего МФО. "Теперь уже официально! Сегодня в стенах парламента объявлено о создании МФО "Разумная политика". Благодарю каждого, кто не побоялся объединиться ради перемен в нашем государстве. Дальше – больше!" – написал политик в своем Telegram.

15 ноября съезде партии "Слуга народа" не стали поднимать вопрос о лишении мандата нардепа бывшего председателя Верховной Рады Украины, а ныне внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова. А все потому, что "испугались".

В целом экс-спикер не собирается уходить из политики и вынашивает планы по созданию своей партии

Разумков идет в президенты

Разумков ответил на вопрос, есть ли у него президентские амбиции. Политик впервые подтвердил, что будет участвовать в президентских и парламентских выборах. Но остается интрига – будет ли он кандидатом в президенты, или появится в другой роли, как это было на выборах, где победил Зеленский.