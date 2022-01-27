"Не ко времени": Кулебу возмутило заявление Германии об Украине в НАТО

Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба. Фото Reuters, коллаж "Сегодня"
Вступление Украины в НАТО сейчас не ко времени, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. По ее словам, это знают и в Кремле.
Об этом она заявила в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
На вопрос о том, возможен ли компромисс по политике "открытых дверей" Альянса между НАТО и Россией, она ответила: "На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет".
"Речь не о вступлении в НАТО"
Бербок рассказала о тяжелых переговорах в Москве на эту тему. У нее был долгий разговор с министром иностранных дел России о том, о чем они на самом деле спорят.
"Все знают, что сейчас это не в повестке дня, в том числе и Россия. Народ Украины хочет жить в мире и безопасности. Многие из них годами разлучены со своими семьями из-за конфликта на Донбассе. Вот о чем речь, а не о скором вступлении в НАТО. Поэтому самая важная задача сейчас – снова поговорить о Минских соглашениях, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", – сказала глава МИД Германии.
Также Бербок четко сказала, что в Украине происходит не внутренний конфликт
"Это не украинский конфликт, Россия нарушила суверенитет Украины в Донбассе и Крыму и продолжает угрожать стране военными средствами. Мы солидарны с народом Украины против этого нарушения международного права", — сказала она.
Реакция Украины
Заявление Бербок об Украине и НАТО прокомментировал министр внутренних дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Не в повестке дня подвергать сомнению перспективы евроатлантической интеграции Украины. Настоящей поддержкой Украины сейчас стало бы, наоборот, лидерство Германии в поддержке членства Украины в НАТО. Это был бы положительный сигнал для всех", — написал глава МИД в Twitter.
Украина и НАТО
- Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг 14 января заявил, что в Альянсе приняли решение о приеме Украины и Грузии в свой состав. Однако сроки вступления пока что не установлены.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пригрозил контрмерами в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, это представляет опасность для Москвы.
- Президент РФ Владимир Путин боится, что НАТО разместит ракеты в Украине, которые смогут долететь до Москвы за 5-10 минут.
- Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил масштабной войны в Европе, если Украину примут в НАТО.