Наследие Кернеса: пять срочных задач "на вчера" для нового мэра Харькова

Новый мэр Харькова обязан столкнутся с городскими проблемами / Коллаж "Сегодня"

Несмотря на то что Харьков входит в списки лучших городов по качеству жизни, у этого населенного пункта хватает острых проблем. Все они в скором времени лягут на плечи нового мэра. Мы собрали топ неотложных вопросов, с которыми столкнется новоиспеченный глава города.

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Народ требует

С марта по сентябрь этого года Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива собирал сведения об общественно-политической ситуации в регионе. По результатам исследования, выделили ряд проблем, которые наиболее волнуют харьковчан.

На первом месте стоит бедность и падение уровня жизни. Далее — состояние медицины и коррупция в местных органах власти. Также людей волнует безработица, загрязнение окружающей среды, состояние дорог, уровень преступности и ситуация с коронавирусом.

Результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива / Скриншот

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Мы обратились к местным экспертам, которые подробно рассказали о каждой проблеме.

Проблема с медобеспечением

По данным МОЗ, за последние сутки больше всего случаев заражения коронавирусом, после Одесской, Днепропетровской и Житомирской областей, фиксируют на Харьковщине. Пока регион держится в оранжевой зоне и на жесткий карантин его не спешат отправлять из-за предстоящих выборов. Так говорит политолог аналитического центра "Обсерватория демократии" Антон Авксентьев. Но чтобы ситуация не выходила из-под контроля, говорит эксперт, местной власти нужно бросить все силы на медицину:

"Состояние больниц города — одна из первоочередных проблем. Они переполнены, не хватает оборудования, врачи увольняются. Кроме того, получается правовая коллизия: на территории Харькова есть много больниц, которые не являются коммунальными предприятиями, они подчинены области. И долгое время город, еще при Кернесе, отказывался финансировать эти медучреждения. Хотя территориально они находятся в Харькове и 90% пациентов там — харьковчане. Нужно разобраться в этих бюджетных вопросах и понять, кто за что отвечает", — объяснил политолог.

Политолог Антон Авксентьев проблемными называет медицину и убыточные предприятия / Фото: Накипело

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Дыра в бюджете

Авксентьев также делает акцент на обязательном аудите коммунальных предприятий. Как оказалось, почти все КП Харькова убыточные. Эксперт говорит:

"Так происходит во многом потому, что никто не знает реальных доходов. Не показываются доходы, например, от рекламы в метрополитене. КП "Подземный город" объединил в единую сетку киоски, которые есть в переходах метро. И оно предоставляет предпринимателям в аренду все площади. Но арендодатели каким-то образом умудряются стать убыточными. И поэтому нужно провести аудит, почему бюджет города недополучает очень много денег и почему эти средства идут в обход кассы кому-то в карман".

По данным Харьковского антикоррупционного центра, убыток Харьковского метрополитена за девять месяцев 2021 года составил 149 миллионов гривен.

Старые теплосети

Каждый год жители первой столицы со страхом ждут наступление холодов. Ведь одной из серьезных проблем города многие эксперты называют неудовлетворительное состояние теплосети. Харьковский политолог, эксперт Украинского института политики Никита Трачук озвучил шокирующие цифры:

"Изношенность коммунальной инфраструктуры в Харькове чрезвычайно высока, по различным данным, до 80-90%. Ежегодно в преддверие отопительного сезона по всему городу рвутся трубы, имеются проблемы с подключением тепла. Осень — период, когда множество дворов в Харькове разрыты, а коммунальщики экстренно латают старые трубы, которые давно нужно менять".

Из-за этого людям приходится по несколько дней сидеть без тепла и без горячей воды при минусовой температуре за окном.

Вопросом проблемной теплосети советует заняться новому мэру Никита Трачук / Фото KlymenkoTime

Экологически чистый транспорт

Политолог Александр Кочетков помимо упомянутых выше тем рекомендует сделать акцент на развитии транспорта. Тем более что инициатива перехода на электротягу уже не раз была озвучена, по крайней мере, на бумаге.

"Хотели полностью убрать из города все маршрутки и заменить их на коммунальный транспорт: трамваи, троллейбусы. И чтобы они были украинского, а еще лучше — харьковского производства. Замена маленьких маршруток, которые постоянно ломаются, на современный транспорт — это большая и перспективная тема. Тогда сразу и ситуация с заболеваемостью улучшится, и в туристическом смысле привлекательность города вырастет", — уверяет Кочетков.

Политолог Александр Кочетков обращает внимание на проблемы экологии / Фото: polit.info

Свежий воздух

Тему экологии подхватил и политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов. Он напомнил о ситуации вокруг коксового завода "Новомет" (бывший "Коксохим").

"Завод провоцирует вредные выбросы в атмосферу, люди болеют постоянно, запах и загрязненный воздух негативно влияют на здоровье местных. Эту проблему пытались решить несколько лет. И вот осенью этого года проверили и оказалось, что орган центральной власти, отвечающий за соблюдение безопасности, выдал этому заводу разрешение на продление выбросов. Городские власти в свое время уже обращались с просьбой расследовать деятельность завода. В компетенции нового главы города продолжать давление, чтобы на эти нарушения отреагировали должным образом", — настаивает Шаповалов.

Политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Сергей Шаповалов / Фото: dif.org.ua

Все эти вопросы встанут ребром перед новым управленцем уже совсем скоро.