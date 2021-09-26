Нашли бомбу! В Германии остановили голосование сразу на пяти участках

В Германии 26 сентября проходят выборы. Фото: коллаж "Сегодня"

В Германии в одном из районов города Вупперталь сегодня, 26 сентября, пришлось приостановить голосование на выборах в Бундестаг из-за внезапно обнаруженной бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом происшествии сообщает Spiegel online.

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По словам пресс-секретаря мэрии, в 500 метрах от бомбы в жилом квартале находятся целых пять избирательных участков. Поэтому граждан попросили временно туда не приходить и вообще оставаться дома, пока взрывное устройство не обезвредят.

А в Берлине с утра пораньше к выборам пришлось подключать пожарных – в здании студенческой столовой, где разместились участки 102 и 106, заклинило входную дверь с электронной системой запирания. Из-за этого туда не разу смогли войти сотрудники комиссии и сами избиратели.

"Нам пришлось вызвать пожарную бригаду, чтобы она открыла помещение с помощью аварийного ключа", – рассказал сотрудник комиссии.

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Выборы-2021 в Германии

На этот раз 47 партий выдвигают своих кандидатов, что является рекордом для ФРГ;

В Бундестаг выбирают 598 депутатов;

Для прохождения партии в Бундестаг необходимо преодолеть 5%-й барьер;

В бюллетене избиратель должен поставить два крестика: один за прямого представителя в парламенте от своего округа, а другой – за политическую партию. Первое голосование предназначено для того, чтобы каждый из 299 округов Германии был представлен в Бундестаге;

Когда партия получает больше прямых мест, чем она имеет право по результату голосования по партиям, ее победившим кандидатам предоставляются дополнительные места. Они называются "выступающими" местами. Например, по итогам голосования в 2017 года в палате было 709 депутатов.

Ранее мы сообщали, что кандидат в канцлеры ФРГ жестко раскритиковала "Северный поток – 2".

Также напомним, уход Меркель заставил Германию задуматься – что делать дальше.