На ресторан 3 млн, а на герб – 480 тыс. – куда Верховная Рада потратила бюджетные деньги в 2021 году

Верховная Рада иногда удивляет характером и масштабами покупок / Коллаж "Сегодня"

Платформа Prozorro была создана для того, чтобы все украинцы могли отслеживать, что покупается за деньги из государственной казны. Сайт "Сегодня" сделал выборку самых разных товаров и услуг, которые заказывала Верховная Рада Украина за счет налогоплательщиков в 2021 году.

Приемы важных гостей

Часто в украинском парламенте происходят дипломатические встречи, что сказывается на общей смете. В начале года на эти цели было выделено несколько миллионов гривен. Например, услуги по обеспечению проживания членов официальных парламентских делегаций, международных парламентских организаций и других официальных лиц, прибывающих в Украину по приглашению Верховной Рады Украины, обошлись в почти 2 с половиной миллиона.

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Еще почти 3 миллиона гривен Управление делами аппарата Верховной Рады Украины потратило на "услуги по ресторанному обслуживанию".

И это только закупки в период с января по февраль 2021-го.

Расходы на проживание и питание членов официальных парламентских делегаций / Скриншот

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Живые растения

Без помпезных цветочных композиций в Верховной Раде не обходится ни один праздник, поэтому закупочные цены на букеты могут удивить. Если сложить общую суму расходов за год, то на природную красоту в парламенте потратили около 350 тысяч гривен. Жалко, что всю эту роскошь можно увидеть только в кулуарах или парламентских кабинетах.

Часть расходов Верховной Рады на живые цветочные композиции / Скриншот

Защита от коронавируса

Сотрудники главного законодательного органа страны пекутся о здоровье своих коллег, поэтому активно запасаются необходимыми средствами защиты. Это одноразовые нитриловые перчатки за 26 с половиной тысяч, несколько партий масок по 30 тысяч, 428 единиц дезинфицирующего средства за почти 200 тысяч и 566 литров этилового спирта за 114 тысяч гривен.

Масочные закупки для парламента в 2021-м году / Скриншот

Национальная символика

В год, когда вся Украина отмечала 30-летие Независимости, производство символических предметов стремительно возросло. В Верховной Раде тоже был немалый спрос на соответствующие предметы национальной идентичности. Он сказался и на закупках. Например, был заказан флаг Украины 386х730 см за почти 11 с половиной тысяч гривен в один из кабинетов Рады и несколько сине–желтых знамен за более чем 130 тысяч гривен для установки в кулуарах.

Договор о сделке по закупке флагов для Верховной Рады / Скриншот

Памятный знак "Тризуб", который установили у стен парламента на площади Конституции, обошелся в 480 тысяч гривен.

Торжественное открытие Государственного герба Украины за 480 тысяч гривен / Фото: КМДА

Кроме того, парламент купил 80 экземпляров печатного издания "Моя Конституция 25 лет" и 9 сувенирных книг "Конституция Украины" за 49 760 и 48 960 гривен соответственно.

Канцелярия и поздравительные открытки

Обычно такие мелочи и "съедают" часть бюджета. Представить только: на различные канцелярские принадлежности парламент потратил практически полтора миллиона гривен! На папку-награду со вкладышем — почти 50 тысяч.

И куда же без поздравительных открыток на разные праздники за несколько десятков тысяч гривен.

Парламент не может без праздничных поздравлений и открыток / Фото: Скриншот

А чтобы все поздравительные письма нашли своего адресата, парламент пользуется почтовыми услугами за более чем 675 тысяч гривен.

Ремонтные работы

Самая большая часть расходов за год — ремонт . Глобальная перестройка в кулуарах обойдется Раде в 41 с половиной миллион гривен. Но пока она на бумаге.

Летом за 119 с половиной тысяч гривен для нардепов удалось отрихтовать сессионный зал, а также починить кабельную сеть и систему бесперебойного электроснабжения, которые "влетели" почти по 200 тысяч гривен каждая.

Ремонт в Верховной Раде влетает в "копеечку" / Скриншот

А как нардепы готовятся отмечать новогодние праздники и сколько денег они отложили на новогодний стол, читайте в материале"50 тыс. грн отложено на праздники": как и за сколько депутаты готовятся отмечать Новый год 2022.