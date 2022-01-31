На канале "слуги народа" начались увольнения

С 4 канала уволили гепродюсера
"4 канал" освобождает от должности генерального продюсера Владислава Бычко. Об этом сообщил владелец канала, нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, пишет Детектор медиа.
Ковалев подтвердил, что должность генпродюсера "4 канала" с 1 февраля будет занимать Яна Ищенко.
"Она будет заниматься стратегией развития. Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. Сейчас у нас есть необходимые ресурсы, чтобы трансформировать канал в мощный информационный вещатель. В планах активное развитие канала, чтобы выйти в лидеры среди информационных ресурсов страны", — сказал Алексей Ковалев.
Смена собственника телеканала
- 28 декабря 2021 года стало известно, что народный депутат от "Слуги народа" Алексей Ковалев купил у экс-нардепа Дмитрия Добродомова "4 канал".
- Позже оказалось, что телеканал стал подарком нардепу от его родителей. Он обошелся дарителям более чем в 4 млн грн. Об этом говорится в изменениях в декларации нардепа, которые по закону он должен внести.
- Новый владелец заверил, что "4 канал" останется проукраинским и большинство коллектива вещателя сохранится.
- Тем не менее 11 января стало известно, что "4 канал" прекращает сотрудничество с ведущим Остапом Дроздовым.
- Впоследствии на канале закрыли проект Антина Мухарского "Люта українізація".
- Бывший нардеп Борислав Береза тоже прекратил сотрудничество с телеканалом, обвинив его руководство в цензуре.