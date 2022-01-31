На канале "слуги народа" начались увольнения

С 4 канала уволили гепродюсера

"4 канал" освобождает от должности генерального продюсера Владислава Бычко. Об этом сообщил владелец канала, нардеп от "Слуги народа" Алексей Ковалев, пишет Детектор медиа.

Ковалев подтвердил, что должность генпродюсера "4 канала" с 1 февраля будет занимать Яна Ищенко.

Реклама

"Она будет заниматься стратегией развития. Я уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным. Сейчас у нас есть необходимые ресурсы, чтобы трансформировать канал в мощный информационный вещатель. В планах активное развитие канала, чтобы выйти в лидеры среди информационных ресурсов страны", — сказал Алексей Ковалев.

Смена собственника телеканала