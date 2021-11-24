На границе с Польшей пограничники открыли стрельбу

Пограничники встретили мигрантов автоматной очередью / Фото: Коллаж: Сегодня

На границе с Беларусью польские военные открыли стрельбу, когда мигранты пытались перебраться в страну. Об этом сообщается на сайте белорусского Госпогранкомитета.

"Группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями", – говорится в сообщении.

В прошлый раз для сдерживания мигрантов польские пограничники были вынуждены применить перцовый газ.

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По информации ведомства, 23 ноября два человека подошли к заграждению, чтобы попросить о возможности подать прошение о предоставлении статуса беженца.

"Никаких агрессивных действий мужчины не предпринимали. Несмотря на мирные обращения беженцев, польские военнослужащие просто распылили перцовый газ", – отметили в Госпогранкомитете.

Когда один из них попытался обратиться за медицинской помощью, "наблюдавшие за мучениями иностранца польские военнослужащие просто усмехались".

При этом беженцев "толкают на отчаянные шаги" отсутствие реакции со стороны Евросоюза и жестокость польской стороны, убеждены в комитете.

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Что происходит на белорусской-польской границе