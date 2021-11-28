На границе Литвы и Беларуси погиб мигрант – у сторон разные версии

На границе с Литвой остаются мигранты, желающие попасть в ЕС / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Тело мигранта, желавшего с территории Беларуси попасть в Европейский Союз, не имея соответствующей визы, найдено на границе с Литвой.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на Государственный пограничный комитет Беларуси.
Версия Минска
"27 ноября на участке пограничной заставы "Видзы" Полоцкого пограничного отряда обнаружен труп мужчины афро-азиатской внешности, возрастом около 30 лет.Выброшенное литовскими силовиками тело избитого беженца в спальном мешке без признаков жизни находилось непосредственно на литовско-белорусской границе", – говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале ведомства.
Для установления обстоятельств и причин смерти на место происшествия вызвана следственно-оперативная группа. Проводятся необходимые следственные действия.
Версия Вильнюса
МИД Литвы отверг все обвинения в свой адрес.
"У нас отсутствует информация о "теле мигранта, обнаруженного на белорусской стороне границы". Белорусские власти, организовавшие кризис, также проводят кампанию дезинформации и обвиняют Литву в "бесчеловечном обращении" с мигрантами", – сообщается в телеграм-канале литовского внешнеполитического ведомства.
Ситуация на границе
- Обстановка на восточных границах Европейского Союза остается напряженной. Поэтому Вооруженные силы Литвы создали передовую оперативную базу НАТО в 6 км от границы с Гродненской областью Беларуси.
- В середине ноября ситуация была настолько критической, что Польша обсуждала с Литвой и Латвией возможность созыва Совета НАТО из-за миграционного кризиса на границе.
- Еще летом заместитель госсекретаря США Венди Шерман призвала Александра Лукашенко немедленно прекратить организацию потока нелегальных мигрантов из Беларуси в Литву и выразила поддержку Литве в связи с ситуацией на границе.