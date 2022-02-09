"Мы должны найти решение во избежание войны": в Берлине встретились лидеры Германии, Франции и Польши

Шольц, Дуда и Макрон обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины/Фото: коллаж: REUTERS/Leah Millis, prezydent.pl, REUTERS/Ludovic Marin / "Сегодня"

В Берлине прошла встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануеля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Лидеры предупредили РФ о последствиях, если страна начнет полномасштабную войну против Украины.

Об этом сообщает DW.

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Лидеры провели встречу после переговоров с президентами США, России и Украины. Они обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что размещение российских войск на границе очень беспокоит их.

"Наша общая цель – избежать войны в Европе. Наша позиция состоит в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане", — отметил Олаф Шольц.

Президент Польши Анджей Дуда добавил, что они не откажутся от своих усилий по снижению напряженности в отношениях между Российской Федерацией и Украиной.

"Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы ее добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня – это единство и солидарность", — отметил политик.

Встреча Путина с Макроном

В России прошли переговоры президента РФ Владимира Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона. Встреча продолжалась более 5 часов.

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Президент России заявил о "наличии общей озабоченности" РФ и Франции в сфере безопасности в Европе. При этом он сказал, что Франция принимает "фундаментальное участие в европейской безопасности", в том числе разработке Минских соглашений и организации "нормандского формата".

Президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно". По его словам, сегодняшняя встреча двух президентов может "открыть путь к деэскалации". При этом президент Франции отметил, что хотел бы обсудить вопросы безопасности, ситуацию вокруг Украины, а также "нормандский формат".

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