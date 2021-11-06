Москва – это Украина? Организаторы Формулы-1 "перенесли" столицу России

Формула-1 опубликовала карту с Москвой в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
На официальной странице Формулы-1 в Twitter опубликовали анонс предстоящей гонки с картой мира, где обозначили время начала соревнования в разных странах. Так, столица Российской Федерации Москва, видимо по ошибке, оказалась на территории Украины.
"Решающая квалификация для решающей гонки в чемпионской битве. Где бы вы ни были, не пропустите!" – говорится в подписи к карте.
Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Скандалы с картой Украины без Крыма
После оккупации Крыма Россией в марте 2014 года время от времени вспыхивают скандалы из-за изображения полуострова на картах в составе РФ.
- Так, например, британский перевозчик поместил на фургоне карту Украины без Крыма.
- А во Львове отличились в горсовете. На одном из официальных YouTube-каналов мэрии были выложены четыре ролика с картой Украины без Крыма. Позже активисты объяснили, что видео делалось на общественных началах, а на карту "не обратили внимания".
- Кроме того, в скандал из-за Крыма попала компания Apple. Речь идет о программе Apple Music для артистов, которая позволяет отслеживать прослушивание треков по странам. Там Украина изображена без полуострова, а РФ – наоборот.
- Украинцы изменили виртуальную карту мира, на которой вернули Крым Украине и даже "захватили" часть России.
Отметим, ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования на так называемом "референдуме". Более того, международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России, а страны Запада ввели экономические санкции.