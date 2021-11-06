Москва – це Україна? Організатори Формули-1 "перенесли" столицю Росії

Формула-1 опублікувала карту із Москвою в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
На офіційній сторінці Формули-1 у Twitter опублікували анонс майбутньої гонки з картою світу, де позначили час початку змагання у різних країнах. Так, столиця Російської Федерації Москва, мабуть помилково, опинилася на території України.
"Вирішальна кваліфікація для вирішальних перегонів у чемпіонській битві. Де б ви не були, не пропустіть!" – говориться у підписі до карти.
Офіційних коментарів з цього приводу поки що немає.
Скандали з карткою України без Криму
Після окупації Криму Росією в березні 2014 року часом спалахують скандали через зображення півострова на картах у складі РФ.
- Так, наприклад, британський перевізник помістив на фургоні карту України без Криму.
- А у Львові відзначились у міськраді. На одному з офіційних YouTube-каналів мерії було викладено чотири ролики з картою України без Криму. Пізніше активісти пояснили, що відео робилося на громадських засадах, а на карту "не звернули уваги".
- Крім того, у скандал через Крим потрапила компанія Apple. Йдеться про програму Apple Music для артистів, яка дозволяє відстежувати прослуховування треків країнами. Там Україна зображена без півострова, а РФ – навпаки.
- Українці змінили віртуальну карту світу, на якій повернули Крим Україні та навіть "захопили" частину Росії.
Зазначимо, ні Україна, ні Європейський Союз, ні США не визнали результатів голосування на так званому "референдумі". Більше того, міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконною та засудили дії Росії, а країни Заходу запровадили економічні санкції.