"Могут накрыть": Лукашенко попросил у Путина ракеты, которые достают до Киева и Варшавы

Александр Лукашенко обратился за военной помощью к Москве / Фото: Коллаж: Сегодня

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал беларусскую армию "неплохо вооруженной" и "подготовленной" к наземным боевым операциям. Но, по словам политика, Вооруженным силам Беларуси не хватает ракетных установок, которые он уже попросил у президента России Владимира Путина.

Об этом сообщается в российском журнале "Национальная оборона", передает Интерфакс- Украина.

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"Мне нужно несколько дивизионов на западном, южном направлениях. Пусть стоят. Это 500 километров, а наш "Полонез" – до 300 километров. Сейчас тормошу вашего президента (Владимира Путина. – Ред.), мне нужны здесь эти 500-километровые ракетные установки", – сказал Александр Лукашенко.

К слову, расстояние от Киева до Минска по прямой – более 430 километров. А от столицы Украины до границы с Беларусью – чуть более 300 километров. От Минска до Варшавы по прямой расстояние более 470 км. А вот до границы с Беларусью – всего около 200 км.

Политик также заявил, что в Беларуси лесисто-болотистая местность, поэтому наземной операции опасаться не стоит.

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"Война у нас будет другая. И если против нас будет наземная операция, нам нужно уметь воевать на земле. Ракетами нас могут накрыть, но наземную операцию они никогда не проведут в Беларуси – мы готовы к этому", – заявил Лукашенко.

Напомним, что по версии Александра Лукашенко, на границе с Беларусью сейчас якобы сконцентрирована многотысячная армия НАТО. Он также обратился за помощью к президенту России Владимиру Путину, чтобы их сторона также подключилась к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства.

Но в центре внимания Европы сейчас – миграционный террор со стороны Беларуси. На границах Польши, Литвы и других соседей тысячи мигрантов пытаются нелегально попасть на территорию Европейского союза. На польских границах уже дежурит армия, но беженцы все равно пытаются прорваться. Европа обвиняет в кризисе власти Беларуси.

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К слову, в Украине также заговорили о возможном наплыве мигрантов со стороны Беларуси.