"Чего вы лезете?" Нардепы жестко "наехали" на Кадырова из-за слов об Украине

Рамзан Кадыров (слева), Евгений Шевченко (вверху справа), Алексей Гончаренко (внизу справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Народный депутат Евгений Шевченко потребовал от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова извинений за его слова о присоединении Украины к Чечне. Он подчеркнул, что это оскорбление всего украинского народа.
Об этом Шевченко написал в своем Telegram.
"Все, наверное, слышали, что заявил Рамзан Кадыров про нашу страну. Мол, если ему Путин поручит, то он присоединит Украину к Чечне. Требую от Рамзана незамедлительных извинений. Кадыров, если ты не уважаешь власть в Украине, то ты своими бредовыми высказываниями оскорбил весь украинский народ – всех национальностей. В том числе и чеченцев – граждан Украины", – говорится в сообщении.
Шевченко добавил, что такие заявления недопустимы, тем более для политика.
"Ты сначала реши вопрос в своей республике. А то роскошно жить за счет дотаций с российского бюджета – много ума не надо. И еще, там у сибиряков к тебе много вопросов. Они считают, что ты их хлеб отбираешь, живешь за их нефть и газ, а они дровами дома отапливают. Ассаламу алейкум, дорогой!" – подытожил нардеп.
На заявление Кадырова также отреагировал нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
"Кадыров рассказывает, как присоединял бы Украину. Это он свою страну уже отстоял, теперь может умничать о других? Покажите ее на карте, а то среди независимых государств найти не могу. А каких-то путинских наместников слушать у меня нет желания – да ни у кого нет, кроме самих наместников. Чего вы лезете? Вам здесь не рады, но с радостью выслушают в Гааге. Кого-то по одной статье, кого-то по двум. Правда, Рамзан?" – говорится в сообщении.
Как развивались события?
- Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.
- "Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение... Если бы мне поручили, я бы давно решил этот вопрос. Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине, или давно забрал бы, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения", — заявил он.
- Кадыров заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.
- Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться. Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего".
Ранее мы сообщали, что глава Чечни наехал на российских пропагандистов и намекнул, что у них у всех одни кураторы.
Также напомним, Кадыров пригласил Байдена поискать в республике секс-меньшинства.