Мир на Донбассе откладывается – в МИД РФ назвали причину

Война на Донбассе закончится еще не скоро / Фото: Коллаж: Сегодня
Перспективы восстановления мира на Донбассе отдаляются на неопределенный срок. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Он отметил, что Россия находится в затруднительном положении, так как украинская сторона отказывается от диалога с т.н "ДНР" и "ЛНР", и Кремль надеется, что США смогут "повлиять" на позицию Украины.
"Открытым остается вопрос, как продвигаться в направлении полного выполнения поддержанных Вашингтоном Минских соглашений на фоне категорического отказа Украины от имплементации их другого краеугольного камня – поддержания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", – сказал он.
По его словам, Киев хочет обойти это требования и поэтому Россию пытаются объявить стороной конфликта и приписать ей те обязательства, которые никак не были прописаны в Минских соглашениях.
"Это еще больше загоняет ситуацию в тупик. Тем самым на неопределенный срок отдаляются перспективы восстановления мира и безопасности на Донбассе", – сказал он.
Ситуация с войной на Донбассе
- По версии секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, Путин сейчас работает над тем, чтобы разделить Украину минимум на три части.
- Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел НАТО обвинил Россию в невыполнении соглашений по Донбассу
- 29 декабря должно было пройти заседание ТКГ по Донбассу, однако оно не состоялось. Как отметил представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш, российская сторона посчитала проведение внеочередного заседания "нецелесообразным". Следующее заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) состоится 26 января 2022 года.
- 31 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе далеко от завершения.
- 1 января со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.