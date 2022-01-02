Мир на Донбасі відкладається – у МЗС РФ назвали причину

Війна на Донбасі закінчиться ще не скоро / Фото: Колаж: Сьогодні
Перспективи відновлення миру на Донбасі віддаляються на невизначений строк. Про це в інтерв'ю ТАСС розповів заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко.
Він зазначив, що Росія перебуває у скрутному становищі, оскільки українська сторона відмовляється від діалогу з т. зв. "ДНР" та "ЛНР", тому Кремль сподівається, що США зможуть "вплинути" на позицію України.
"Відкритим залишається питання, як просуватися у напрямку повного виконання підтриманих Вашингтоном Мінських угод на тлі категоричної відмови України від імплементації їхнього іншого наріжного каменю – підтримання прямого діалогу Києва з Донецьком та Луганськом ", – сказав він.
За його словами, Київ хоче оминути ці вимоги і тому намагається оголосити Росію стороною конфлікту та приписати їй ті зобов'язання, які ніяк не були прописані у Мінських угодах.
"Це ще більше заганяє ситуацію в безвихідь. Тим самим на невизначений строк віддаляються перспективи відновлення миру та безпеки на Донбасі", – сказав він.
Ситуація на Донбасі
- За версією секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Путін зараз працює над тим, щоб розділити Україну щонайменше на три частини.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу
- 29 грудня мало пройти засідання Тристоронньої контактної груп (ТКГ) щодо врегулювання на Донбасі, проте воно не відбулося. Як зазначив представник української делегації у ТКГ Сергій Гармаш, російська сторона вважала проведення позачергового засідання "недоцільним". Наступне засідання ТКГ відбудеться 26 січня 2022 року.
- 31 грудня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що врегулювання ситуації на Донбасі далеке від завершення.
- 1 січня з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.