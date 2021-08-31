Медведчуку продлили домашний арест – депутат получил ходатайство

Медведчук будет под домашним арестом еще два месяца. Коллаж "Сегодня"

Народному депутату Виктору Медведчуку, которого подозревают в госизмене, вручили ходатайство о продлении срока домашнего ареста на два месяца.

Об этом сообщил его коллега по фракции, нардеп Ренат Кузьмин в своем Telegram-канале.

"Сегодня в 17:30 Медведчуку вручено новое ходатайство о продлении срока домашнего ареста ещё на 2 месяца. Мотивация: Медведчук должен находиться под арестом, т. к. прокурор считает, что он, Медведчук, может уничтожить материалы уголовного производства, с которыми прокуратура начала его знакомить", - написал Кузьмин.

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Как выглядит ходатайство, которое вручили нардепу. Фото: Ренат Кузьмин

В чем подозревают Медведчука

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему "светит" от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Напомним, Печерский районный суд 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. 30 июля Апелляционный суд Киева отказался снять арест с Медведчука.

Также сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".