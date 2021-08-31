Медведчуку продовжили домашній арешт – нардеп отримав клопотання

Медведчук буде під домашнім арештом ще два місяці. Колаж "Сьогодні"

Народному депутату Віктору Медведчуку, якого підозрюють у державній зраді, вручили клопотання про продовження терміну домашнього арешту на два місяці.

Про це повідомив його колега по фракції, нардеп Ренат Кузьмін у своєму Telegram-каналі.

"Сьогодні о 17:30 Медведчуку вручене нове клопотання про продовження терміну домашнього арешту ще на дві місяці. Мотивація: Медведчук повинен перебувати під арештом, бо прокурор вважає, що він, Медведчук, може знищити матеріали кримінального провадження, з якими прокуратура почала його знайомити", – написав Кузьмін.

Як виглядає клопотання, яке вручили нардепу. Фото: Ренат Кузьмін

У чому підозрюють Медведчука

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни. Йому "світить" від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, у 2015 році фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ).

Нагадаємо, Печерський районний суд 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло.

Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їх підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука.

Також сайт "Сьогодні" розбирався, чому справа Медведчука стане "довгобудом".