Сюрприз? Прокуроры нагрянули к Медведчуку с новым подозрением

Медведчука ждет неприятный сюрприз в понедельник. Коллаж "Сегодня"

Народному депутату Виктору Медведчуку пытались вручить новое подозрение, но не получилось. Вторая попытка будет в понедельник – прокуроры вручили повестку политику. Об этом сообщил в Facebook его соратник по партии Ренат Кузьмин.

По его словам, представители ГБР вызвали Медведчука для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного производства о государственной измене и нарушении правил ведения войны.

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"А другие "мошенники" из ГПУ вломились в ГБР и незаконно пытались предъявить Медведчуку новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Адвокаты Медведчука сегодня не позволили прокурорам нарушить закон и вручить ему новое подозрение. Прокуроры ограничились лишь вручением повестки о вызове на понедельник. Теперь уже очевидно, что в понедельник Медведчуку вручат таки новое подозрение и потребуют в суде его ареста или внесения безумного залога в миллиарды гривен", – написал Кузьмин.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ).

Печерский районный суд начиная с 9:30 8 июля почти 12 часов рассматривал вопрос о продлении меры пресечения Медведчуку. На заседании адвокаты несколько раз просили об отводе судьи, прокурора, но ничего не получилось. Этим они пытались затягивать заседание, чтобы суд не успел принять решение и их подзащитный был полностью свободен. Однако судья объявил перерыв до утра 9 июля и постановил продлить домашний арест. 30 июля Апелляционный суд Киева отказался снять арест с Медведчука. 2 сентября суд продлил арест до 31 октября.

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20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему дело Медведчука станет "долгостроем".