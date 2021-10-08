Медведчуку готують нову підозру

Медведчука чекає неприємний сюрприз в понеділок. Колаж "Сьогодні"

Народному депутату Віктору Медведчуку намагалися вручити нову підозру, але не вийшло. Друга спроба буде в понеділок – прокурори вручили повістку політику. Про це повідомив в Facebook його соратник по партії Ренат Кузьмін.

За його словами, представники ДБР викликали Медведчука для ознайомлення з матеріалами давно вже закінченого кримінального провадження про державну зраду і порушення правил ведення війни.

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"А інші "шахраї" з ГПУ вломилися в ДБР і незаконно намагалися пред'явити Медведчуку нову підозру в державній зраді і сприянні тероризму. Адвокати Медведчука сьогодні не дозволили прокурорам порушити закон і вручити йому нову підозру. Прокурори обмежилися лише врученням повістки про виклик на понеділок. Тепер уже очевидно, що в понеділок Медведчуку вручать таки нову підозру і вимагатимуть в суді його арешту або внесення божевільної застави в мільярди гривень", – написав Кузьмін.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни. Йому світить від 12 років в'язниці до довічного. Серед висунутих йому звинувачень такі:

замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили у змову із чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (2020 року Медведчук нібито передав Козаку, який перебував на той момент на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють в РФ).

Печерський районний суд починаючи з 9:30 8 липня майже 12 годин розглядав питання про продовження запобіжного заходу Медведчуку. На засіданні адвокати кілька разів просили про відвід судді, прокурора, але нічого не вийшло. Цим вони намагалися затягувати засідання, щоб суд не встиг прийняти рішення і їхній підзахисний був повністю вільний. Однак суддя оголосив перерву до ранку 9 липня і постановив продовжити домашній арешт. 30 липня Апеляційний суд Києва відмовився зняти арешт з Медведчука. 2 вересня суд продовжив арешт до 31 жовтня.

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20 серпня генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – йде підготовка до розгляду справи в суді по суті.

Сайт "Сьогодні" з'ясовував, чому справа Медведчука стане "довгобудом".