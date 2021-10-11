Нападение на журналистов в Укрэксимбанке. Мецгеру и Пикалову избрали меру пресечения

Главе Укрэксимбанка Евгению Мецгеру и директору департамента информполитики Владимиру Пикалову уже избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Им инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов, а также незаконное содержание людей.

Об этом сообщает "Сегодня".

Реклама

Сотрудникам финучреждения грозит наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов, ограничение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или без такового.

Читайте также:

"Схемы" обнародовали скандальное расследование об Укрэксимбанке – Мецгер отреагировал (видео)

Реклама

Что известно