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Голові Укрексімбанку обрали запобіжний захід

Марія Дмитренко
11 жовтня, 16:14
Напередодні Мецгер написав заяву і склав повноваження на час проведення розслідування

Справу розглядає Голосіївський районний суд. Фото: "Сьогодні"

Голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру і директору департаменту інформполітики Володимиру Пікалову вже обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Співробітникам фінустанови загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів, обмеження свободи на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.

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Що відомо

  • Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одине з питань, в він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
  • За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
  • У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
  • В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, в зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.

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