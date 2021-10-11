Голові Укрексімбанку обрали запобіжний захід

Справу розглядає Голосіївський районний суд. Фото: "Сьогодні"
Голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру і директору департаменту інформполітики Володимиру Пікалову вже обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.
Про це повідомляє "Сьогодні".
Співробітникам фінустанови загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів, обмеження свободи на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.
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Що відомо
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося одине з питань, в він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові зазначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушення в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений, в зазначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.