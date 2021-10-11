Голові Укрексімбанку обрали запобіжний захід

Справу розглядає Голосіївський районний суд. Фото: "Сьогодні"

Голові Укрексімбанку Євгену Мецгеру і директору департаменту інформполітики Володимиру Пікалову вже обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Їм інкримінують перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, а також незаконне утримання людей.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Співробітникам фінустанови загрожує покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів, обмеження свободи на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років або без такого.

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