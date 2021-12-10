Масштабный конфликт в Европе! Москва сделала опасное предупреждение

Москва не в восторге, что США хотят видеть Украину в НАТО / Фото: Коллаж: Сегодня
Нагнетание конфронтации в отношении нашей страны абсолютно неприемлемо и в качестве повода используют ситуация в Украине. Об этом заявили в российском министерстве иностранных дел.
Российская сторона считает, что отношения с Западом "подошли к критической черте", что в свою очередь провоцирует серьезные риски, "вплоть до масштабного конфликта в Европе".
"Такое безответственное поведение (НАТО –ред.) создает неприемлемые угрозы для безопасности нашей страны, провоцирует серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе", – говорится в заявлении МИД.
В МИД РФ отметили, что Альянс, "втягивает" Украину в себя, это в свою очередь может привести "к появлению ударных ракетных комплексов с минимальным подлетным временем в Центральную Россию и других дестабилизирующих вооружений".
Ранее МИД РФ сообщал о том, что курс Украины на вступление в НАТО создаст угрозы для безопасности РФ.
Россия боится вступления Украины в НАТО
- 19 октября министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Киев пообещал помочь Украине стать достойной НАТО.
- Россия угрожает принятием мер, если Украина вступит в НАТО. Для Москвы это будет худший сценарий.
- 30 июня президент России Владимир Путин провел четырехчасовую прямую линию, на которой традиционно не обошлось без выпадов в нашу сторону. Хозяин Кремля рассказывал, почему боится вступления Украины в НАТО. Он привел в пример ракеты, которые могут оказаться на украинской территории, нацеленные на Москву.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на слова Путина о НАТО. По его словам, тема интеграции Украины в европейское и евроатлантическое сообщество очень беспокоит россиян.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк дал понять Москве, что никакие ракеты не будут угрожать России с украинской территории, а высказывания Путина не более чем пропагандистских ход, рассчитанный на россиян.
Путин обратился к Байдену
7 декабря прошли переговоры Путина с Байденом из-за угрозы нового вторжения России в Украину. Перед встречей хозяин Кремля требовал юридических гарантий нерасширения НАТО на восток, однако американский лидер отказался давать какие-либо гарантии и предупредил главу российского государства о жестких издержках, которые понесет РФ, если снова решит вторгнуться в Украину.