Масштабний конфлікт у Європі! Москва зробила небезпечне попередження

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Нагнітання конфронтації стосовно нашої країни абсолютно неприйнятне і як привод використовують ситуацію в Україні. Про це заявили у російському міністерстві закордонних справ.
Російська сторона вважає, що відносини із Заходом "підійшли до критичної межі", що у свою чергу провокує серйозні ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі".
"Така безвідповідальна поведінка (НАТО-ред.) створює неприйнятні загрози для безпеки нашої країни, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – йдеться у заяві МЗС.
У МЗС РФ зазначили, що Альянс, "втягує" Україну в себе, це, в свою чергу, може призвести "до появи ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом у Центральну Росію та інших озброєнь, що дестабілізують".
Раніше МЗС РФ повідомляло про те, що курс України на вступ до НАТО створить загрози для безпеки РФ.
Росія боїться вступу України до НАТО
- 19 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Києва пообіцяв допомогти Україні стати гідною НАТО.
- Росія загрожує вживанням заходів, якщо Україна вступить до НАТО . Для Москви це буде найгірший сценарій.
- 30 червня президент Росії Володимир Путін провів чотиригодинну пряму лінію, де традиційно не обійшлося без випадів у наш бік. Господар Кремля розповідав, чому боїться вступу України до НАТО . Він навів приклад ракети, які можуть опинитися на українській території, націлені на Москву.
- Президент Володимир Зеленський відреагував на слова Путіна про НАТО . За його словами, тема інтеграції України до європейської та євроатлантичної спільноти дуже непокоїть росіян.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк дав зрозуміти Москві, що ніякі ракети не загрожуватимуть Росії з української території, а висловлювання Путіна не більш ніж пропагандистський хід, розрахований на росіян.
Путін звернувся до Байдена
7 грудня пройшли переговори Путіна з Байденом через загрозу нового вторгнення Росії до України. Перед зустріччю господар Кремля вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід, проте американський лідер відмовився давати будь-які гарантії та попередив главу російської держави про жорсткі витрати, які зазнає РФ, якщо знову вирішить вторгнутися в Україну.