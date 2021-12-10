Масштабний конфлікт у Європі! Москва зробила небезпечне попередження

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Нагнітання конфронтації стосовно нашої країни абсолютно неприйнятне і як привод використовують ситуацію в Україні. Про це заявили у російському міністерстві закордонних справ.

Російська сторона вважає, що відносини із Заходом "підійшли до критичної межі", що у свою чергу провокує серйозні ризики, "аж до масштабного конфлікту в Європі".

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"Така безвідповідальна поведінка (НАТО-ред.) створює неприйнятні загрози для безпеки нашої країни, провокує серйозні військові ризики для всіх залучених сторін, аж до масштабного конфлікту в Європі", – йдеться у заяві МЗС.

У МЗС РФ зазначили, що Альянс, "втягує" Україну в себе, це, в свою чергу, може призвести "до появи ударних ракетних комплексів з мінімальним підлітним часом у Центральну Росію та інших озброєнь, що дестабілізують".

Раніше МЗС РФ повідомляло про те, що курс України на вступ до НАТО створить загрози для безпеки РФ.

Росія боїться вступу України до НАТО

Путін звернувся до Байдена

7 грудня пройшли переговори Путіна з Байденом через загрозу нового вторгнення Росії до України. Перед зустріччю господар Кремля вимагав юридичних гарантій нерозширення НАТО на схід, проте американський лідер відмовився давати будь-які гарантії та попередив главу російської держави про жорсткі витрати, які зазнає РФ, якщо знову вирішить вторгнутися в Україну.