Макрон: Зеленский отозвал закон по Донбассу

Макрон не назвал точное название законопроекта / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский снял с рассмотрения парламента проект закона "Об основах государственной политики переходного периода". Об этом сообщил глава Франции Эммануэль Макрон, находясь с визитом в Москве, пишет Европейская правда.

Такое решение было приятно по договоренности в рамках "нормандского формата", где этого требовала Россия.

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"Хочу приветствовать усилия президента Зеленского по выполнению обязательств, которые он взял на себя в рамках "нормандского" формата, в том числе обязательства отозвать закон, который не соответствует Минским соглашениям", – сказал Макрон.

В то же время Макрон не уточнил название законопроекта, но в последнее время был отзыв из Верховной Рады только одного законопроекта – "Об основах государственной политики переходного периода".

Этот закон предусматривал правила реинтеграции оккупированных территорий.

Президент Франции также выразил удовлетворение ходом "нормандских переговоров" в Париже, хотя не стал детализировать договоренности.

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Также он дал понять, что получил президента России гарантии того, что Путин не признает независимость так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Визит Макрона в Киев

8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прилетел в Киев, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Переговоры глав двух стран запланированы на 12:00. По предварительной информации, около 13:40 французский и украинский лидеры должны дать совместный брифинг для прессы в Мариинском дворце.

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