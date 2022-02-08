Макрон: Зеленський відкликав закон щодо Донбасу

Макрон не назвав точну назву законопроєкту / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський зняв із розгляду парламенту проєкт закону "Про засади державної політики перехідного періоду". Про це повідомив глава Франції Еммануель Макрон, перебуваючи з візитом у Москві, пише Європейська правда.

Таке рішення було прийнято за домовленістю в рамках "нормандського формату", де цього вимагала Росія.

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"Хочу вітати зусилля президента Зеленського щодо виконання зобов'язань, які він взяв на себе в рамках "нормандського формату", зокрема зобов'язання відкликати закон, який не відповідає Мінським угодам", – сказав Макрон.

У той же час Макрон не уточнив назву законопроекту, але останнім часом було відкликання з Верховної Ради лише одного законопроєкту – "Про основи державної політики перехідного періоду".

Цей закон передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

Президент Франції також висловив задоволення ходом "нормандських переговорів" у Парижі, хоча не став деталізувати домовленості.

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Також він дав зрозуміти, що отримав від президента Росії гарантії того, що Путін не визнає незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР".

Візит Макрону до Києва

8 лютого президент Франції Еммануель Макрон прилетів до Києва, щоб зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Переговори глав двох країн заплановано на 12:00. За попередньою інформацією, близько 13:40 французький та український лідери мають дати спільний брифінг для преси у Маріїнському палаці.

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