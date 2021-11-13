Лукашенко рассказал, как бегал между Зеленским и Путиным: "Думал, все-таки мы же втроем"

Лукашенко рассказал об отношениях с Зеленским / Фото: Коллаж: Сегодня
Самопровозглашенный глава Беларуси Александр Лукашенко старался помогать нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому и относился к нему, как к сыну. Об этом он рассказал в интервью изданию Белта.
"Возьмите Володю Зеленского. Как к своему ребенку к нему относился. Он: "Вот это, Александр Григорьевич, куда? Вот это, а это?" Я к нему относился по-человечески, помогал!", – сказал Лукашенко.
По его словам, он понимал, что между Зеленским и Путиным существовал конфликт, но надеялся, что все изменится.
"Но я понимал конфликт: он не любит Путина, не понимает. Путин жестко поставил себя. А я между ними "бегал", думал, все-таки мы же втроем, мы же славяне. Пытался все сделать. Я ехал туда. Порошенко, он – я их убеждал всех", – добавил Лукашенко.
Лукашенко о Зеленском
- Ранее белорусский лидер рассказал, что разочаровался в президенте Украины из-за его позиции относительно протестов, которые проходили в Беларуси в 2020 году. Он отметил, что неприятно удивлен солидарной с Западом позицией Зеленского, поскольку ранее пытался его поддерживать по просьбе хозяина Кремля.
- Также Лукашенко рассказывал, что Зеленский, как глава государства находится в сложной ситуации.
- Лукашенко уже не раз резко высказывался в адрес Украины и других государств, подозревая вокруг заговор против Беларуси. Также Лукашенко обвининял Киев в организации протестов. Он утверждал, что его страна оказалась один на один с агрессией извне, но поблагодарил Россию за помощь.
Кризис в Беларуси
- 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что люди делают это якобы из-за безразличия польских властей.
- После того, как Беларусь направила потоки мигрантов на соседние страны – Литву, Польшу, Латвию, – заговорили и об угрозе для нашей страны. В Украине забили тревогу: Лукашенко может неожиданно перенаправить мигрантов к нашей границе. В связи с этим Украина начала усиливать границу с Беларусью.
- 11 ноября пресс-секретарь министра координатора спецслужб Польши Станислав Жарин в Twitter сообщил, что в Минске собирают большую группу мигрантов с детьми, которую собираются направить к границам Польши и Литвы.