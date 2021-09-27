Лукашенко договорился с Путиным о "каких-то действиях" в отношении Украины

Лукашенко и Путин что-то замышляют против Украины. Коллаж "Сегодня"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова заявляет о некой угрозе со стороны Украины и сообщил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о каких-то действия в отношении Украины.

Об этом он сказал во время сегодняшнего совещания с пограничниками, передает пресс-служба главы белорусского государства.

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Белорусский диктатор снова жалуется на то, что его страну чуть ли не окружают силы НАТО, а Польшу, Литву, Германию и США обвинил в нагнетании обстановки. Больше всего он недоволен Украиной.

"Но самое печальное – это Украина. У нас открывается новый, по-старому говоря, фронт. Мы видим, что они творят. Мало того, что туда побежали наши беглые, – там создаются учебно-тренировочные лагеря во все большем количестве, где обучают целенаправленно работе по Беларуси, как говорят спецслужбы", – заявил Лукашенко.

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Он снова припомнил Украине тайники с оружием вблизи белорусской границы и назвал это неприличными действиями в отношении Беларуси. Но особенно Лукашенко опасается сил НАТО, которые периодически приезжают в Украину на учения.

"Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы США создают в Украине. Ясно, что нам надо на это реагировать. Мы с президентом России проводили и проводим консультации по этому вопросу и договорились, что там надо предпринимать какие-то действия. В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности. Мы на это не подписывались и допустить этого не можем", – заявил белорусский лидер.

В Кремле поддерживают угрозы Лукашенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, о каких действия в отношении Украины идет речь, сказал: "Это те действия, которые обеспечат безопасность наших двух союзных государств". Об этом пишет Интерфакс.

"Тема потенциального расширения военной инфраструктуры НАТО на территории Украины неоднократно упоминалась президентом Путиным, и президент Путин говорил, что это находится за гранью тех самых "красных линий", о которых он неоднократно говорил", – сказал спикер Кремля.

Ухудшение отношений Украины и Беларуси

13 сентября, после визита в Россию, Лукашенко заявил, что попросил у Путина ракеты, чтобы разместить на границе с Украиной. Ожидается, что белорусские военные получат зенитно-ракетные комплексы С-400.

15 сентября Беларусь заявила об обстреле пограничного знака с территории Украины. Инцидент произошел на участке Пинского пограничного отряда. Белорусские пограничники говорят, что в столб стреляли из охотничьего ружья.

18 сентября стало известно, что Украина перебросила ближе к Беларуси ракетные комплексы. Военные обратились к жителям Черниговской области с просьбой не выдавать маршруты передвижения сил ПВО.

Также недавно на белорусских полигонах проходили совместные с РФ крупные учения "Запад-2021", но после их окончания Россия не отвела войска в места постоянной дислокации.

Напомним, 9 сентября президенты России и Беларуси провели очередные переговоры об углублении интеграции двух стран. Мы разбирались, зачем Путину и Лукашенко содружество и чем оно опасно для Украины.