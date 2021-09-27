Лукашенко домовився з Путіним про "якісь дії" стосовно України

Лукашенко і Путін щось замишляють проти України. Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заявляє про якусь загрозу з боку України і повідомив, що домовився з президентом РФ Володимиром Путіним про якісь дії стосовно України.

Про це він сказав під час сьогоднішньої наради з прикордонниками, передає пресслужба глави білоруської держави.

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Білоруський диктатор знову скаржиться на те, що його країну мало не оточують сили НАТО, а Польщу, Литву, Німеччину і США звинуватив у нагнітанні обстановки. Найбільше він незадоволений Україною.

"Але найсумніше – це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять. Мало того, що туди побігли наші, – там створюються навчально-тренувальні табори в усе більшій кількості, де навчають цілеспрямованій роботі щодо Білорусі, як кажуть спецслужби", – заявив Лукашенко.

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Він знову пригадав Україні тайники зі зброєю поблизу білоруського кордону і назвав це непристойними діями стосовно Білорусі. Але особливо Лукашенко побоюється сил НАТО, які періодично приїжджають в Україну на навчання.

"Ви бачите, вони туди, в Україну, тягнуть натовські війська. Під виглядом навчальних центрів вони створюють фактично бази. Бази США створюють в Україні. Ясно, що нам треба на це реагувати. Ми з президентом Росії проводили і проводимо консультації з цього питання і домовилися, що там треба щось робити. В іншому разі ми завтра будемо мати прямо на кордоні Білорусі та Росії неприйнятну для нас ситуацію. Аж до розміщення ракет відповідної дальності. Ми на це не підписувалися і допустити цього не можемо", – заявив білоруський лідер.

У Кремлі підтримують погрози Лукашенка

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, про які дії стосовно України йдеться, сказав: "Це ті дії, які убезпечать наші дві союзні держави". Про це пише Інтерфакс.

"Тема потенційного розширення військової інфраструктури НАТО на території України неодноразово згадувалася президентом Путіним, і президент Путін говорив, що це лежить за межею тих самих "червоних ліній", про які він неодноразово говорив", – сказав спікер Кремля.

Погіршення відносин України і Білорусі

13 вересня, після візиту в Росію, Лукашенко заявив, що попросив у Путіна ракети, щоб розмістити на кордоні з Україною. Очікується, що білоруські військові отримають зенітно-ракетні комплекси С-400.

15 вересня Білорусь заявила про обстріл прикордонного знака з території України. Інцидент стався на ділянці Пінського прикордонного загону. Білоруські прикордонники кажуть, що в стовп стріляли з мисливської рушниці.

18 вересня стало відомо, що Україна перекинула ближче до Білорусі ракетні комплекси. Військові звернулися до жителів Чернігівської області з проханням не видавати маршрути пересування сил ППО.

Також нещодавно на білоруських полігонах проходили спільні з РФ великі навчання "Захід-2021", але після їхнього закінчення Росія не відвела війська в місця постійної дислокації.

Нагадаємо, 9 вересня глави держав Росії і Білорусі провели чергові переговори про поглиблення інтеграції двох країн. Ми з'ясовували, навіщо Путіну і Лукашенку співдружність і чим вона небезпечна для України.