Кулеба публично "поставил на место" Лаврова: СМИ узнали детали перепалки

Лавров спровоцировал дипломатическую перепалку. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на собственные источники.

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Что произошло?

Вечером 1 декабря в конце неформального рабочего ужина, с которого началось министерское заседание, при обсуждении роли ОБСЕ в урегулировании конфликтов, Лавров обвинил Киев в системном нарушении Минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе.

"Свое выступление он сопровождал тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую перепалку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место", – рассказал источник.

По словам министра, общеизвестны два факта: Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных, системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.

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К обмену мнениями присоединился Энтони Блинкен, который уверенно поддержал украинского коллегу.

После этого Лавров снова взял слово, при этом был раздражен, и вторично получил ответ Кулебы и Блинкена.

Война на Донбассе