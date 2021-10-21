Кто как хочет, так и ходит, но не по всем темам. "Слуги народа" рассказали, с кем договариваются об эфирах на ТВ

Журналисты обвиняют Офис президента в давлении на свободу слова / Коллаж "Сегодня"

Скандал с участием "слуг народа", который уже успели окрестить "темникгейтом", начался с поста в Facebook ведущей ток-шоу "Обратный отсчет" на телеканале "UA: Первый" Мирославы Барчук. Она пожаловалась, мол, в последнее время Офис президента выдвигает ее редакции условия, кто из депутатов монобольшинства будет присутствовать на эфирах, а кто нет.

Журналисты сайта "Сегодня" лично спросили у народных избранников из президентской фракции, правда ли то, что написала о них Барчук.

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Сам себе спикер

Один из самых приближенных к Банковой депутатов из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко указания Офиса отрицает. Говорит, что каждый сам выражает желание, светиться ему на телевидении или нет.

"Никто никому не указывает. У нас существует стратегия, она была с первых дней. Было предложение также от меня к своей группе для тех, кто хочет быть в эфирах, кто чувствует в себе желание, мастерство и профессионализм. Люди записались в такие группы и они работают. Это сегодня нормально в политике, когда существуют спикеры, и такие спикеры существуют в "Слуге народа". Но никто нам не навязывает. Мы – народные депутаты Украины, нам навязать сегодня какую-то мысль невозможно", – заверил Тищенко.

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Вмешательство помощников президента в информационную политику исключает и коллега Тищенко Степан Чернявский:

"Впервые слышу. Во-первых, депутат сам должен решать, куда ходить, где давать интервью и с кем общаться. То, что идут манипуляции, так это политика, так всегда было. Я не имею такой информации, чтобы в ОП что-то говорили. Есть желание или нежелание депутатов ходить на те или иные эфиры – это другой вопрос. Мы же знаем, что те телеканалы принадлежат или какому-то олигарху, или политической силе, и они могут сделать тебя виновным. А так, что Офис президента – это 100% нет ".

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Все вопросы к пресс-службе

Депутаты рассказывают, что об их появлении в телеэфирах договариваются отдельные координаторы. Они составляют график и общаются с гостевыми редакторами телеканалов. Однако делают это не для того, чтобы запрещать, а наоборот – чтобы сохранялся баланс. По крайней мере, так говорят "слуги народа".

"Понятно, что у нас есть фракция, у нас есть партия, у нас есть структуры, с которыми, конечно, пытаются координировать общий месседж, стараться структурировать тот факт, чтобы на эфирах было больше людей. Чего-то там императивного нет. История в том, что эта координация должна быть, мы же одна сила, мы не должны воевать друг с другом все время. И поэтому мы не должны между собой спорить за эфиры, необходимо структурировать", – так ситуацию во фракции объяснил "Сегодня" нардеп Святослав Юраш.

Однопартиец Юраша Алексей Устенко тоже ни сном ни духом о "списках запрещенных нардепов". Мол, никого не заставляют и никому идти на телеканалы не запрещают.

"Нет списка, мы же видим, что совершенно разные спикеры ходят на эфиры: и оппозиционные, и те, кто оппозиционно настроен внутри фракции. Но здесь вопрос в том, что представителей власти должно быть хотя бы два человека, потому что мы понимаем, когда в студии восемь или десять гостей и все оппозиционно настроены против власти, то нужно, чтобы представительство "Слуги народа" было хотя бы из двух человек. Это нормальная практика и это явно не возврат к временам Януковича. Никогда не было у нас стоп-листов. Есть какая-то договоренность по поводу централизованных походов на эфир, но нет такого, что "ты можешь идти, а ты не можешь, этот хочет, а этот не хочет". У нас разные спикеры, и говорить по поводу того, что кто-то ходит, а кто-то "любимчик" из 10 человек – ну это неправда. Потому что объективно депутатов, которые ходят и представляют позицию, гораздо больше", – уверен нардеп.

Кто на что учился

Представительница монобольшинства Ирина Верещук объясняет, по какому принципу "слуги" появляются на телеэкранах. Каждый выходит с той темой, в которой он лучше разбирается:

"У нас есть рекомендации ходить на эфиры по просессионным направлениям. Например, если я специализируюсь на безопасности и обороне, представляю соответствующий комитет, очевидно, что когда есть вопрос безопасности и обороны или международной политики, где я имею профессиональную позицию, фракции нужно, чтобы шла я. Если кто-то разбирается в тарифах или социальной политике, очевидно лучше, чтобы шли они. Вот как происходит координация. Кто-то имеет большую медийность, кто меньшую, а кто-то хочет ее получить, а кто-то хочет и не может. И это требует профессиональной координации. Сказать то, что когда-то мне запретили идти на эфир, и основное когда меня приглашают, такого нет. Поэтому я считаю необъективными упреки госпожа Мирославы, и если не пришли "слуги народа" на один из эфиров – это точно не является системой ".

Сказал не по теме – оказался вне фракции

Людмила Буймистер, которую недавно исключили из рядов "Слуги народа", стоп-списки отрицает. Но признается: на депутатов, которые позволяют себе высказывать собственное мнение, а не партийные месседжи, давят.

"Очень примечательно, что когда меня исключали из фракции, Давид Арахамия заявил, что главной причиной является то, что я хожу по эфирам и выражаю не согласованное с руководством фракции мнение. В частности, относительно ситуации в энергетической отрасли. Это связывает эти тренды с давлением на СМИ с тем давлением, которое я испытывала во фракции "Слуга народа" за наиболее резонансные решения, с тем давлением, которое, к большому сожалению, продолжают испытывать мои коллеги по фракции".

Политик подчеркивает, что любое давление на СМИ является недопустимым в демократическом государстве.