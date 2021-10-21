Хто як хоче, так і ходить, але не по всіх темах. "Слуги народу" розповіли, з ким домовляються про ефіри на ТБ

Журналісти звинувачують Офіс президента у тиску на свободу слова / Колаж "Сьогодні"

Скандал за участю "Слуг народу", який вже встигли охрестити "темникгейтом", почався із посту у Facebook ведучої токшоу "Зворотний відлік" на телеканалі "UA:Перший" Мирослави Барчук. Вона поскаржилася, мовляв, останнім часом Офіс президента висуває її редакції умови, хто із депутатів монобільшості буде присутнім на ефірах, а хто ні.

Журналісти сайту "Сьогодні" особисто запитали у народних обранців із президентської фракції, чи правда те, що написала про них Барчук.

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Сам собі спікер

Один із найбільш наближених до Банкової депутатів із фракції "Слуга народу" Микола Тищенко вказівки Офісу заперечує. Каже, що кожен сам висловлює бажання, світитися йому на телебаченні чи ні.

"Ніхто нікому не вказує. У нас є стратегія, вона була з перших днів. Була пропозиція так само від мене до своєї групи для тих, хто хоче бути в ефірах, хто відчуває в собі бажання, майстерність і професіоналізм. Люди записалися у такі групи і вони працюють. Це сьогодні нормально в політиці, коли є спікери, і такі спікери є в "Слузі народу". Але ніхто нам не нав'язує. Ми — народні депутати України, нам нав'язати сьогодні якусь думку неможливо", — запевнив Тищенко.

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Втручання помічників президента в інформаційну політику виключає і колега Тищенка Степан Чернявський:

"Вперше чую. По-перше, депутат сам має вирішувати, куди ходити, де давати інтерв’ю і з ким спілкуватися. Те, що йдуть маніпуляції, то це політика, так завжди було. Я не маю такої інформації, щоб в ОП щось говорили. Є бажання або небажання депутатів ходити на ті чи інші ефіри — це інше питання. Ми ж знаємо, що ті телеканали належать або якомусь там олігарху, або політичній силі, і вони можуть зробити тебе винним. А так, що Офіс президента — це 100% ні".

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Всі питання до пресслужби

Депутати розповідають, що про їхню появу у телеефірах домовляються окремі координатори. Вони складають графік і комунікують з гостьовими редакторами телеканалів. Однак роблять це не для того, аби забороняти, а навпаки — аби зберігався баланс. Принаймні, так кажуть "слуги народу".

"Зрозуміло, що у нас є фракція, у нас є партія, у нас є структури, з якими, звичайно, намагаються координувати загальний меседж, старатися структурувати той факт, щоб на ефірах було більше людей. Чогось там імперативного немає. Історія в тому, що ця координація мусить бути, ми ж одна сила, ми не маємо воювати один з одним весь час. І тому ми не маємо між собою сперечатися за ефіри, треба структурувати", — так ситуацію у фракції пояснив "Сьогодні" нардеп Святослав Юраш.

Однопартієць Юраша Олексій Устенко теж ні сном ні духом про "списки заборонених нардепів". Мовляв, нікого не примушують і нікому йти на телеканали не забороняють.

"Немає списку, ми ж бачимо, що абсолютно різні спікери ходять на ефіри: і опозиційні, і ті, хто опозиційно налаштований всередині фракції. Але тут питання в тому, що представників влади має бути хоча б дві людини, бо ми розуміємо, коли в студії вісім чи десять гостей і всі опозиційно налаштовані проти влади, то потрібно, щоб представництво "Слуги народу" було хоча б з двох людей. Це нормальна практика і це явно не повернення до часів Януковича. Ніколи не було у нас стоп-листів. Є якась домовленість з приводу централізованих походів на ефір, але немає такого, що "ти можеш іти, а ти не можеш, цей хоче, а цей не хоче". У нас різні спікери, і говорити з приводу того, що хтось ходить, а хтось "любімчик" з 10 людей – ну це неправда. Тому що об'єктивно депутатів, які ходять і представляють позицію, набагато більше", — впевнений нардеп.

Хто на що вчився

Представниця монобільшості Ірина Верещук пояснює, за яким принципом "слуги" з'являються на телеекранах. Кожен виходить із тією темою, в якій він найкраще розбирається:

"У нас є рекомендації ходити на ефіри за просесійними напрямками. Наприклад, якщо я спеціалізуюся на безпеці і обороні, представляю відповідний комітет, очевидно, що коли є питання безпеки і оборони чи міжнародної політики, де я маю фахову позицію, фракції треба, щоб йшла я. Якщо хтось розуміється в тарифах або соціальній політиці, очевидно краще, щоб йшли вони. Ось як відбувається координація. Хтось має більшу медійність, хтось меншу, а хтось хоче її отримати, а хтось хоче і не може. І це потребує професійної координації. Сказати те, що колись мені заборонили іти на ефір, і основне коли мене запрошують, такого немає. Тому я вважаю необ'єктивними закиди пані Мирослави, і якщо не прийшли "слуги народу" на один з ефірів — це точно не є системою".

Сказав не по темі — опинився поза фракцією

Людмила Буймістер, яку нещодавно виключили із лав "Слуги народу", стоп-списки заперечує. Але зізнається: на депутатів, які дозволяють собі висловлювати власну думку, а не партійні меседжі, тиснуть.

"Дуже примітно, що коли мене виключали із фракції, Давид Арахамія заявив, що головною причиною є те, що я ходжу по ефірах і висловлюю не узгоджену з керівництвом фракції думку. Зокрема, щодо ситуації, що склалася в енергетичній галузі. Це повязує ці тренди з тиском на ЗМІ з тим тиском, який я відчувала у фракції "Слуга народу" за найбільш резонансні рішення, з тим тиском, який, на привеликий жаль, продовжують відчувати мої колеги по фракції".

Політикиня наголошує, що будь-який тиск на ЗМІ є неприпустимим в демократичній державі.