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Коротко и по делу: как Меркель слетала к Путину

Ирина Ковальчук
20 августа, 23:52
20 августа состоялся рабочий визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию, где она обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным проблемы Украины

Визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Россию закончился. Украина осталась со всеми своим проблемами / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

20 августа в Москве прошли переговоры канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным. В "конструктивной деловой обстановке" они обсудили российско-немецкие отношения, тюремное заключение российского оппозиционера Алексея Навального, конфликты в Украине, Афганистане, Сирии, Ливии и Беларуси.

Сайт "Сегодня" собрал реакцию этих политиков на самые ключевые вопросы, высказанную в ходе пресс-конференции по итогу переговоров.

Вопрос Донбасса

Немецкий канцлер считает, что нормандский и минский форматы необходимо сохранить, однако пока нет повода их собирать.

"С этим форматом нужно определиться бережно. Но прогресс не такой, который я хотела бы видеть. И если мы найдем повестку дня, мы можем согласовать переговоры на высшем уровне. Но нам нужно знать, о чем говорить", – сказала Ангела Меркель.

Российский лидер заявил, что Минские договоренности вообще – международный документ: "Минские соглашения закреплены в соответствующей резолюции Совбеза ООН. В этом смысле Минские соглашения приобрели формат нормы международного права".

Чей Крым?

Ангела Меркель напомнила Путину, что Крым – это часть Украины.

"Наша позиция такова, что аннексия Крыма – это нарушение территориальной целостности Украины и мы будем отстаивать эту позицию", - добавила Меркель.

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Транзит газа

Путин пообещал, что Россия сможет выполнить свои обязательства по транзитному контракту с Украиной, но на своих условиях.

"Мы готовы и после 2024 года транзитировать газ через территорию Украины, но мы должны понять, на какой срок, в каком объеме. Мы должны получить ответ, в том числе, от наших европейских партнеров. Сколько же они готовы у нас закупать... Мы не можем подписать транзитный контракт, если у нас нет контрактов на поставку нашим потребителям в Европе", - сказал Путин.

Владимир Путин остался на своих позициях / Фото Reuters

Законопроект по Донбассу

Президент России нашел повод пожаловаться канцлеру Германии на действия украинских властей.

"Такое впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех взятых на себя обязательств",сказал Путин.

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Судьба Навального

Меркель заявила, что потребовала от российской стороны освободить оппозиционера Алексея Навального.

"Ситуация вокруг Навального очень угнетающая. Приговор ему вынесен на основании решения суда, которое ЕСПЧ признал несоизмеримым с обвинением. Для нас это неприемлемо. Я это выразила и потребовала освобождения Навального. Я подчеркнула, что будем и дальше следить за этим делом", – сказала Меркель.

Что привезет Ангела Меркель от Владимира Путина, узнаем уже через сутки / Фото Reuters

Афганистан

Лидеры обсудили и ситуацию, которая сложилась в Афганистане после захвата там власти движением "Талибан".

Меркель попросила Москву в ходе переговоров с талибами повлиять на них, чтобы в страну были допущены гуманитарные миссии

Путин ответил привычное, что не надо вмешиваться в дела других стран, потому что это может привести к их разрушению. "Нужно прекратить безответственную политику по навязыванию извне чьих-то сторонних ценностей, стремления строить в других странах демократии по чужим лекалам, не учитывая ни исторические, ни национальные, ни религиозные особенности, полностью игнорируя традиции, по которым живут другие народы", – сказал президент России.

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Беларусь

Относительно событий в этой стране каждая из сторон поставила акцент на разных "болевых точках".

"Считаем, что противоречия внутри беларусского общества могут быть решены только в рамках конституцинно-правового поля и исключительно самими беларусами без внешнего вмешательства", – заявил Путин.

По словам Меркель, она подняла вопрос мигрантов и осудила применение людей в качестве гибридного оружия: "В контексте Беларуси я резко осудила применение в качестве гибридного оружия людей, терпящих бедствие. Речь идет о ситуации на беларусско-литовской границе".

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