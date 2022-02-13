Киев и другие города под защитой: детали разговора Зеленского с Байденом

Джо Байден, Владимир Зеленский / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
В Офисе президента Украины отчитались, о чем говорил по телефону Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом 13 февраля.
Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации, говорится в сообщении пресс-службы ОП.
"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", — сказал Зеленский
Президент Украины отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать нам действенную поддержку.
"Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – сказал Зеленский.
Он также поблагодарил Байдена за непреклонную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.
"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", — сказал Владимир Зеленский.
Он подчеркнул, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины, и что Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта.
Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины. Он высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, способствующее усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.
"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", — сказал президент
Лидеры обсудили санкции по эскалации агрессии Россией. Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов, говорится в сообщении ОП.
Что известно о переговорах
Президенты США и Украины провели срочный телефонный разговор вечером 13 февраля. Он длился около часа.
Джо Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.
"Президент США ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении Белого дома.
Угроза нападения России
- Россия стянула войска численностью более 100 тысяч к границе Украины. Она начнет вторжение 16 февраля, сообщило со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg. То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством ЕС и НАТО.
- Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под предлогом защиты этого населения вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.