Киев и другие города под защитой: детали разговора Зеленского с Байденом

Джо Байден, Владимир Зеленский / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

В Офисе президента Украины отчитались, о чем говорил по телефону Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом 13 февраля.

Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона понимает все текущие риски и готова к любому развитию ситуации, говорится в сообщении пресс-службы ОП.

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"Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой", — сказал Зеленский

Президент Украины отметил шаги США и других партнеров, продолжающих оказывать нам действенную поддержку.

"Мы ее ощущаем. И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – сказал Зеленский.

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Он также поблагодарил Байдена за непреклонную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и отметил важность предоставления действенных гарантий безопасности нашей стране.

"Мы готовы обсуждать их в разных форматах", — сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что не может быть безопасности в Европе без безопасности Украины, и что Украина выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта.

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Владимир Зеленский отметил важность усилий Соединенных Штатов по консолидации международной поддержки Украины. Он высоко оценил активное взаимодействие с США в сфере безопасности и обороны, способствующее усилению возможностей Вооруженных Сил Украины.

"Пока мы не являемся членом НАТО. Поэтому только сильная украинская армия является залогом безопасности нашего государства", — сказал президент

Лидеры обсудили санкции по эскалации агрессии Россией. Во время разговора также говорилось о повышении финансовой и энергетической устойчивости Украины на фоне текущих вызовов, говорится в сообщении ОП.

Что известно о переговорах

Президенты США и Украины провели срочный телефонный разговор вечером 13 февраля. Он длился около часа.

Джо Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Президент США ясно дал понять, что Соединенные Штаты вместе со своими союзниками и партнерами ответят быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины", — говорится в сообщении Белого дома.

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