Київ та інші міста під захистом: деталі розмови Зеленського з Байденом

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

В Офісі президента України прозвітували, про що говорив телефоном Володимир Зеленський із президентом США Джо Байденом 13 лютого.

Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розуміє всі поточні ризики і готова до будь-якого розвитку ситуації, йдеться у повідомленні пресслужби ВП.

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"Зупинимо будь-яку ескалацію у бік України. Столиця України, Київ, інші міста нашої держави – Харків та Львів, Дніпро та Одеса – у безпеці та під надійним захистом", — сказав Зеленський

Президент України наголосив на кроках США та інших партнерів, які продовжують надавати нам дієву підтримку.

"Ми її відчуваємо. І розраховуємо, що вона, серед іншого, допоможе запобігти поширенню панічних настроїв" , – сказав Зеленський.

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Він також подякував Байдену за непохитну підтримку з боку США суверенітету та територіальної цілісності України та наголосив на важливості надання дієвих гарантій безпеки нашій країні.

"Ми готові обговорювати їх у різних форматах" , – сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що не може бути безпеки в Європі без безпеки України, і що Україна виступає виключно за мирне врегулювання конфлікту.

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Володимир Зеленський наголосив на важливості зусиль Сполучених Штатів з консолідації міжнародної підтримки України. Він високо оцінив активну взаємодію зі США у сфері безпеки та оборони, що сприяє посиленню можливостей Збройних Сил України.

"Поки що ми не є членом НАТО. Тому тільки сильна українська армія є запорукою безпеки нашої держави", — сказав президент

Лідери обговорили санкції щодо ескалації агресії Росією. Під час розмови також йшлося про підвищення фінансової та енергетичної стабільності України на тлі поточних викликів, йдеться у повідомленні ОП.

Що відомо про переговори

Президенти США та України провели термінову телефонну розмову увечері 13 лютого. Вона тривала близько години.

Джо Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України.

"Президент США ясно дав зрозуміти, що Сполучені Штати разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України", — йдеться у повідомленні Білого дому.

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